نماینده ویژه رئیسجمهور:
شلمچه باید جنت شهدا و دروازه توسعه دریامحور شود
نماینده ویژه رئیسجمهور در اجرای سیاستهای توسعه دریامحور با تأکید بر ضرورت احیای ظرفیتهای فرهنگی و اقتصادی شلمچه، این مرز را یکی از نقاط کلیدی در پیوند میان اقتصاد دریا، تجارت منطقهای و میراث معنوی جنوب کشور دانست.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی عبدالعلیزاده، نماینده ویژه رئیسجمهور در اجرای سیاستهای توسعه دریامحور، پس از زیارت یادمان شهدای شلمچه در نشست بررسی ظرفیتهای این مرز، بر لزوم بازآفرینی نقش تاریخی و اقتصادی شلمچه در مسیر توسعه دریا محور کشور تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه معنوی این منطقه اظهار داشت: چرا شلمچه را به آلبوم شهدا مزین نمیکنید! اینجا باید جنت شهدا شود؛ جایی که پیش از جنگ نخلستان بود، نباید امروز بیابان شود؛ به یاد هر شهید یک درخت بکاریم تا تاریخ ایثار و شهادت برای نسلهای آینده زنده بماند.
عبدالعلیزاده در ادامه با بیان اینکه توسعه اقتصادی نیازمند شناخت دقیق از بازارهای هدف است، افزود: برای توسعه اقتصادی، باید بازار عراق و شرق ترکیه را بهدرستی رصد کنید، نیازهای آن را بشناسید، خرید انبوه انجام دهید و تاجر بینالمللی تربیت کنید.
وی ادامه داد: مدیریت لجستیک را خودتان برعهده بگیرید تا چرخه تجارت منطقهای بهصورت کامل در اختیار فعالان اقتصادی داخلی قرار گیرد.
او با تأکید بر اینکه «ذات توسعه، تقویت بهرهوری است»، گفت: بهترین شاخص توسعه، احترام به وقت و زمان است؛ در کنار رونق اقتصادی باید برنامههای فرهنگی و معنوی را نیز گسترش داد؛ خوزستان ظرفیت بالایی در حوزه فرهنگ، هنر و نشاط اجتماعی دارد که باید به آن تکیه کرد.
نماینده ویژه رئیسجمهور در پایان خاطرنشان کرد: مرز شلمچه یکی از نقاط کلیدی توسعه دریا محور کشور است و در موقعیتی قرار دارد که میتواند نقشی ممتاز در مبادلات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ایران و عراق ایفا کند. هرچند وضعیت فعلی این مرز هنوز تا استانداردهای مطلوب فاصله دارد، اما بخش عمده مشکلات با اختیارات منطقه آزاد قابل حل است و با همکاری دولت، بهبود شرایط آن با جدیت دنبال خواهد شد.