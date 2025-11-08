ایجاد بازارچه مشترک شلمچه زمینهساز جهش مبادلات تجاری ایران و عراق است
استاندار خوزستان در نشست بررسی ظرفیتهای شلمچه با حضور نماینده ویژه رئیسجمهور گفت: نگاه توسعهمحور میتواند افقهای تازهای در تعاملات اقتصادی و فرهنگی منطقه بگشاید و زمینهساز تحولی اساسی در همکاریهای دو کشور ایران و عراق شود
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، سید محمدرضا موالیزاده، استاندار خوزستان در نشست بررسی ظرفیتهای مرز بینالمللی شلمچه که با حضور مشاور رئیسجمهور برگزار شد، بر لزوم بهرهگیری از فرصتهای موجود برای توسعه همکاریهای اقتصادی و فرهنگی میان ایران و عراق تأکید کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای تقویت ارتباطات تجاری دو کشور گفت: چندی پیش تفاهمنامهای با طرف عراقی امضا کردیم که بر اساس آن، بازارچه مرزی مشترکی بین دو کشور ایجاد خواهد شد؛ این اقدام نقش مؤثری در تسهیل مبادلات تجاری و افزایش تعاملات اقتصادی دو کشور خواهد داشت.
استاندار خوزستان همچنین از برگزاری نمایشگاههای مشترک میان خوزستان و استان بصره خبر داد و افزود: ظرف دو ماه آینده نخستین نمایشگاه محصولات تولیدی خوزستان در بصره برگزار میشود و دو ماه پس از آن نیز طرف عراقی نمایشگاهی مشابه را در آبادان برپا خواهد کرد.
وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی، تاریخی و اجتماعی میان دو ملت ایران و عراق اظهار داشت: وجود این پیوندهای عمیق، بستری گسترده برای گسترش همکاریهای دوجانبه فراهم کرده است که باید با نگاهی توسعهمحور از آن بهرهبرداری شود.