خانزادی:
شلمچه نیازمند مدیریت واحد اجرایی است؛ شأن مردم و زوار نباید قربانی ناهماهنگیها شود
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در بازدید میدانی از مرز شلمچه با حضور نماینده ویژه رئیسجمهور و استاندار خوزستان، بر ضرورت استقرار مدیریت واحد اجرایی در این مرز تأکید کرد و گفت: شرایط فعلی شلمچه در شأن مردم شریف، زائران و گردشگران نیست و باید با تصمیمی قاطع، ساختار مدیریتی آن سامان یابد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی مدیرعامل این سازمان در جریان بازدید میدانی از مرز شلمچه با حضور عبدالعلیزاده نماینده ویژه رئیسجمهور در امور توسعه دریامحور و استاندار خوزستان، ضمن تشریح وضعیت موجود این مرز و مشکلات ناشی از تعدد تصمیمگیریها، خواستار تعیین تکلیف فوری در خصوص ساختار مدیریتی شلمچه شد.
خانزادی با اشاره به پیگیریهای مکرر برای بازدید مسئولان عالیرتبه کشوری از منطقه گفت: مدتها بود پیگیر حضور مقامات ارشد در اروند بودیم تا از نزدیک واقعیتهای مرز شلمچه را مشاهده کنند؛ امروز مشاور رئیسجمهور با حضور در این منطقه بهخوبی دیدند که شرایط موجود در شأن مردم شریف ایران، زائران و گردشگران نیست.
وی با تأکید بر ضرورت استقرار مدیریت واحد اجرایی اظهار داشت: تنها مطالبه ما برای اصلاح وضعیت فعلی، اجرای طرح مدیریت واحد اجرایی در شلمچه است در این راستا طرحی تهیه شده که به دولت ارائه خواهد شد؛ بر اساس آن مدیریت اجرایی مرز شلمچه بر عهده سازمان منطقه آزاد اروند و مدیریت امنیتی بر عهده فرمانداری خرمشهر باشد.
خانزادی افزود: پیشنهاد ما این است که مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند و فرماندار خرمشهر هر دو با حفظ سمت، به عنوان نمایندگان وزیر کشور در امور شلمچه منصوب شوند تا بتوانند اقتدار لازم برای تصمیمگیری و رفع مشکلات را داشته باشند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در پایان تصریح کرد: اگر این اتفاق رقم نخورد ادامه وضعیت کنونی ظلمی بزرگ به شأن مردم کشور و بیاحترامی به خون شهدای هشت سال دفاع مقدس است. شلمچه باید در تراز ملی مدیریت شود؛ در شأن نامی که با ایثار و مقاومت گره خورده است.