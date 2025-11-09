به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ مدیرعامل شرکت آبفا خوزستان اظهار کرد: سومین تصفیه‌خانه فاضلاب در قالب پنج شهر اول خوزستان تحت قرارداد فایناس خارجی در شهرستان خرمشهر وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

وی با بیان اینکه این پروژه با ظرفیت تصفیه ۴۸ هزار مترمکعب در روز پیش‌بینی شده است، افزود: تصفیه‌خانه فاضلاب خرمشهر ظرفیت پوشش جمعیتی بیش از ۲۱۱ هزار نفر را دارا خواهد بود.

علیدادی با اشاره به اهمیت این طرح بیان کرد: این پروژه یکی از مهمترین پروژه‌های عمرانی با اثربخشی زیست محیطی در بحث تصفیه‌خانه فاضلاب است که با تلاش همه جانبه توانستیم به این پیشرفت فیزیکی دست یابیم.

وی خاطرنشان کرد: این طرح با هدف ارتقای شاخص‌های زیست‌محیطی و بهداشتی، جایگزینی پساب و بازچرخانی آب برای استفاده در سایر مصارف اجرا شده است.

علیدادی در ادامه خطاب به صنایع استان افزود: از صنایع تقاضا داریم برای استفاده از آب نامتعارف از ظرفیت تصفیه‌خانه‌ها استفاده کنند تا شاهد توسعه پایدار در استان باشیم.

وی با اشاره به روند احداث این پروژه از سال ۱۳۹۲، افزود: با اهتمام دولت چهاردهم و حمایت‌های وزیر نیرو و استاندار خوزستان، در کمتر از یک سال اخیر ۱۴ درصد به پیشرفت پروژه افزوده شده است.

علیدادی بیان کرد: با بهره‌برداری از این تصفیه‌خانه، ورود فاضلاب خام به رودخانه اروند متوقف شده و زمینه استفاده بهینه از پساب برای مصارف کشاورزی و صنعتی فراهم می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان تأکید کرد: تمامی نیروها و پیمانکاران به صورت دو شیفته در حال فعالیت هستند تا این پروژه در زمان مقرر به بهره‌برداری برسد.

وی در پایان افزود: تجهیزات و کالاهای این تصفیه‌خانه از بهترین برندهای مجهز دنیا ساخته شده و این تصفیه‌خانه از حیث فرایندی از بهترین تصفیه‌خانه‌های فاضلاب کشور است.

