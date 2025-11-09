به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در جریان برگزاری دومین همایش ملی اقتصاد دریا‌محور در کیش، معاونین اقتصادی و عمرانی این سازمان با حضور در پنل تخصصی صنایع پیشران، به تبیین دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در خصوص توسعه صنعتی و نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد دریا‌محور پرداختند.

در این نشست تخصصی که با حضور جمعی از کارشناسان، مدیران مناطق آزاد و فعالان اقتصادی کشور برگزار شد، روح‌اله خزایی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری و علی الیاسی، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، بر اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقای زیرساخت‌های صنعتی، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه متوازن در سواحل جنوب کشور تأکید کردند.

معاونان منطقه آزاد اروند در این پنل با اشاره به ظرفیت‌های ویژه اروند در حوزه‌های تولید، ترانزیت، انرژی و صنایع دریایی، نقش این منطقه را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه در اقتصاد ملی مورد توجه قرار دادند و در تعامل با کارشناسان حاضر، راهکارهایی برای هم‌افزایی مناطق آزاد در مسیر رشد اقتصادی کشور ارائه کردند.

این نشست، بخشی از برنامه‌های دومین همایش اقتصاد دریا‌محور در کیش است که با هدف هم‌اندیشی نخبگان اقتصادی، مدیران و سیاست‌گذاران کشور در محورهای اقتصاد دریا‌محور، صنایع پیشران و جذب سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود.

