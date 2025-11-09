خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اروند در مسیر صنایع پیشران؛

حضور فعال معاونان منطقه آزاد اروند در همایش ملی اقتصاد دریا‌محور کیش

حضور فعال معاونان منطقه آزاد اروند در همایش ملی اقتصاد دریا‌محور کیش
کد خبر : 1711643
لینک کوتاه کپی شد.

در دومین همایش ملی اقتصاد دریا‌محور که با حضور مدیران، کارشناسان و فعالان اقتصادی کشور در جزیره کیش برگزار شد، معاونان اقتصادی و عمرانی سازمان منطقه آزاد اروند با مشارکت در پنل تخصصی «صنایع پیشران»، بر نقش محوری مناطق آزاد در توسعه صنعتی و تحقق اقتصاد مبتنی بر دریا تأکید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در جریان برگزاری دومین همایش ملی اقتصاد دریا‌محور در کیش، معاونین اقتصادی و عمرانی این سازمان با حضور در پنل تخصصی صنایع پیشران، به تبیین دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات خود در خصوص توسعه صنعتی و نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد دریا‌محور پرداختند.

در این نشست تخصصی که با حضور جمعی از کارشناسان، مدیران مناطق آزاد و فعالان اقتصادی کشور برگزار شد، روح‌اله خزایی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری و علی الیاسی، معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، بر اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند برای ارتقای زیرساخت‌های صنعتی، تسهیل سرمایه‌گذاری و توسعه متوازن در سواحل جنوب کشور تأکید کردند.

معاونان منطقه آزاد اروند در این پنل با اشاره به ظرفیت‌های ویژه اروند در حوزه‌های تولید، ترانزیت، انرژی و صنایع دریایی، نقش این منطقه را به‌عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه در اقتصاد ملی مورد توجه قرار دادند و در تعامل با کارشناسان حاضر، راهکارهایی برای هم‌افزایی مناطق آزاد در مسیر رشد اقتصادی کشور ارائه کردند.

این نشست، بخشی از برنامه‌های دومین همایش اقتصاد دریا‌محور در کیش است که با هدف هم‌اندیشی نخبگان اقتصادی، مدیران و سیاست‌گذاران کشور در محورهای اقتصاد دریا‌محور، صنایع پیشران و جذب سرمایه‌گذاری برگزار می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ