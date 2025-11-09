به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این فراخوان به‌ویژه برای جذب طرح‌های نوآورانه در حوزه‌های مختلف گردشگری از جمله گردشگری شهری، روستایی، دریایی، فرهنگی و تاریخی طراحی شده است. در این راستا، از متقاضیان دعوت شده است که طرح‌ها و پیشنهادهای خود را در محورها و زمینه‌های مختلفی ارائه دهند؛ از جمله توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهری و دریایی، ایجاد مراکز اقامتی و تفریحی، احیای بناهای تاریخی با رویکرد گردشگری فرهنگی، گردشگری سلامت، بوم‌گردی و گردشگری روستایی.

در ارزیابی طرح‌ها، معیارهایی چون نوآوری، توجیه اقتصادی، اشتغال‌زایی و تأثیر ملموس بر رونق گردشگری منطقه مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت. حمایت‌های سازمان در دو بخش صورت خواهد گرفت: نخست، ارائه خدمات مشاوره‌ای در فاز صفر، که به متقاضیان کمک می‌کند فرآیند ثبت‌نام و اخذ مجوز از طریق «درگاه ملی مجوزها» را آغاز کنند. در بخش دوم، برای پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد دارند، امکان بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی از محل صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی‌های لازم با واحد توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند تماس بگیرند یا به این واحد مراجعه کنند.

