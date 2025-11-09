خبرگزاری کار ایران
دومین فراخوان حمایت از پروژه‌های گردشگری در منطقه آزاد اروند اعلام شد

کد خبر : 1711640
سازمان منطقه آزاد اروند در راستای سیاست‌های توسعه پایدار گردشگری و به‌منظور ارتقای صنعت گردشگری این منطقه، دومین فراخوان حمایت از پروژه‌های گردشگری را منتشر کرد. این فراخوان با هدف جذب مشارکت فعالان، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های علاقه‌مند به توسعه زیرساخت‌های گردشگری اروند منتشر شده است و فرصتی برای هم‌افزایی بخش خصوصی در جهت رشد و رونق صنعت گردشگری منطقه فراهم می‌آورد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این فراخوان به‌ویژه برای جذب طرح‌های نوآورانه در حوزه‌های مختلف گردشگری از جمله گردشگری شهری، روستایی، دریایی، فرهنگی و تاریخی طراحی شده است. در این راستا، از متقاضیان دعوت شده است که طرح‌ها و پیشنهادهای خود را در محورها و زمینه‌های مختلفی ارائه دهند؛ از جمله توسعه زیرساخت‌های گردشگری شهری و دریایی، ایجاد مراکز اقامتی و تفریحی، احیای بناهای تاریخی با رویکرد گردشگری فرهنگی، گردشگری سلامت، بوم‌گردی و گردشگری روستایی.

در ارزیابی طرح‌ها، معیارهایی چون نوآوری، توجیه اقتصادی، اشتغال‌زایی و تأثیر ملموس بر رونق گردشگری منطقه مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت. حمایت‌های سازمان در دو بخش صورت خواهد گرفت: نخست، ارائه خدمات مشاوره‌ای در فاز صفر، که به متقاضیان کمک می‌کند فرآیند ثبت‌نام و اخذ مجوز از طریق «درگاه ملی مجوزها» را آغاز کنند. در بخش دوم، برای پروژه‌هایی که پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد دارند، امکان بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی از محل صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی‌های لازم با واحد توسعه گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند تماس بگیرند یا به این واحد مراجعه کنند.

 

