بازدید نماینده ویژه رئیسجمهور از طرحهای راهبردی اروند
نماینده ویژه رئیسجمهور در امور توسعه دریامحور و سواحل مکران در ادامه سفر خود به منطقه آزاد اروند، از طرحهای بزرگ تولیدی و زیربنایی شامل مجتمع آبزیپروری ۳۰۰۰ هکتاری شهید احمدیان خرمشهر، شرکت فولاد جهانآرا و پل خرمشهر بازدید کرد. این بازدیدها در راستای پیگیری سیاستهای دولت در تحقق اقتصاد دریامحور و توسعه متوازن جنوب کشور انجام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، در جریان سفر نماینده ویژه رئیسجمهور در امور توسعه دریامحور و سواحل مکران به خوزستان، مجموعهای از طرحهای راهبردی در شهرستان خرمشهر مورد بازدید و بررسی قرار گرفت. هدف این بازدیدها، ارزیابی ظرفیتهای صنعتی، شیلاتی و زیربنایی منطقه در چارچوب برنامه ملی توسعه دریامحور بود.
در این سفر، مجتمع آبزیپروری ۳۰۰۰ هکتاری شهید احمدیان بهعنوان یکی از بزرگترین طرحهای پرورش آبزیان کشور، مورد بازدید قرار گرفت. این طرح نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، تقویت صادرات غیرنفتی و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای دریایی منطقه دارد و از پروژههای پیشران در مسیر تحقق اقتصاد دریاپایه محسوب میشود.
همچنین بازدید از شرکت فولاد جهانآرا خرمشهر، بهمنظور بررسی روند توسعه واحدهای صنعتی و افزایش توان تولید فولاد در جنوب کشور انجام شد. توسعه صنایع مادر در این منطقه، با هدف تکمیل زنجیره ارزش و پیوند میان صنعت، حملونقل و صادرات، از محورهای اصلی برنامه توسعه صنعتی اروند است.
سفر نماینده ویژه رئیسجمهور به خوزستان، بخشی از برنامه دولت برای تسریع در اجرای سیاستهای کلان اقتصاد دریامحور و ارتقای جایگاه مناطق ساحلی کشور در حوزههای صنعتی، تجاری و زیستمحیطی بود.