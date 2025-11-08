خبرگزاری کار ایران
بندر امام خمینی؛ پیشران تامین کالاهای اساسی و توسعه دریا‌محور کشور

بندر امام خمینی؛ پیشران تامین کالاهای اساسی و توسعه دریا‌محور کشور
نماینده ویژه رئیس‌جمهور در اجرای سیاست‌های توسعه دریامحور گفت: بندر امام خمینی(ره) به عنوان گره‌گاه حیاتی حمل‌ونقل دریایی و زمینی، نقشی راهبردی در تحقق اقتصاد دریامحور و تأمین کالاهای اساسی کشور ایفا می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور توسعه دریامحور و سواحل مکران، در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره)، این بندر را موتور محرک توسعه دریامحور کشور توصیف کرد و گفت: بندر امام از محورهای اصلی تحقق اقتصاد دریاپایه است و با موقعیت ممتاز خود، حلقه اتصال میان حمل‌ونقل دریایی و زمینی و یکی از ارکان فعال‌سازی کریدور ترانزیتی شمال – جنوب به شمار می‌رود.

وی با اشاره به عملکرد دولت در حوزه تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم اظهار داشت: در هفت‌ماهه نخست امسال، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی نظیر گندم، شکر و نهاده‌های دامی به مراتب بهتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است؛ گزارش‌های رسمی وزارت جهاد کشاورزی و گمرک بندر امام نیز این موفقیت را تأیید می‌کند.

عبدالعلی‌زاده سرمایه‌گذاری ۵۵ هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در پروژه پایانه مکانیزه غلات شماره ۲ را نماد همکاری مؤثر دولت و بخش خصوصی دانست و افزود: این بندر که بیش از ۷۰ درصد کالاهای اساسی کشور را مدیریت می‌کند، به زودی آماده پذیرش کشتی‌های ۷۰ تا ۸۰ هزار تنی خواهد بود و تکمیل شبکه ریلی آن جهشی چشمگیر در ظرفیت لجستیکی کشور ایجاد می‌کند.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر لزوم رعایت اصول توسعه پایدار تصریح کرد: رشد صنعتی و اقتصادی باید همسو با صیانت از محیط‌زیست و میراث فرهنگی باشد. حمایت از این ضوابط به‌معنای پاسداشت ریشه‌های توسعه واقعی است.

در ادامه این بازدید، سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان نیز با اشاره به جایگاه ویژه این بندر گفت: بندر امام خمینی(ره) به عنوان بزرگ‌ترین بندر فله‌بر کشور، محور تأمین اقلام اساسی و معیشتی مردم است و در هفت‌ماهه نخست سال جاری شاهد افزایش حجم ورود کالاهای اساسی نسبت به سال گذشته بوده‌ایم.

 

