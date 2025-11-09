خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تغییر ریل توسعه کشور با اقتصاد دریامحور

تغییر ریل توسعه کشور با اقتصاد دریامحور
کد خبر : 1711631
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار خوزستان، با تأکید بر لزوم بازنگری در الگوی توسعه کشور گفت: تغییر ریل توسعه به سمت اقتصاد دریامحور، ابتکار راهبردی دولت دکتر پزشکیان است که می‌تواند مسیر آبادانی، اشتغال‌زایی و رشد پایدار مناطق جنوبی کشور را متحول سازد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، در جریان بازدید علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور توسعه دریامحور و سواحل مکران از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، با اشاره به ضرورت تمرکز بر ظرفیت‌های دریایی کشور اظهار داشت: باید سال‌ها پیش به اهمیت اقتصاد دریامحور توجه می‌کردیم، چرا که آبادانی و توسعه در کنار دریا شکل می‌گیرد. اگر از این فرصت‌ها به‌موقع بهره‌مند می‌شدیم، امروز با بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی، بیکاری، فرونشست زمین و بحران آب مواجه نبودیم.

وی افزود: ابتکار دولت دکتر پزشکیان در تغییر ریل توسعه کشور، اقدامی بنیادین و تعیین‌کننده است با این نگاه جدید، ریل‌گذاری توسعه از چابهار تا آبادان و خرمشهر، تحت عنوان محور مکران و اروند، آغاز شده است. در همه جهان، آبادانی در کنار آب شکل گرفته و ایران نیز باید با تکیه بر ظرفیت‌های دریایی خود، مسیر آینده توسعه را بازتعریف کند.

استاندار خوزستان در ادامه به ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی در این مسیر اشاره کرد و گفت:
پتروشیمی‌ها مزیت نسبی بزرگ خوزستان‌اند. در دوران جنگ ۱۲ روزه نیز تولید در این واحدها متوقف نشد که نشان از توانمندی بالای این صنعت دارد. امیدواریم با تنوع‌بخشی به محصولات و تکمیل زنجیره ارزش در شرکت‌های مختلف، سهم بیشتری در توسعه پایدار و اشتغال داشته باشیم.

وی همچنین از برنامه‌های وزارت نفت و شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در زمینه جمع‌آوری فلرهای نفتی قدردانی کرد و گفت:
جمع‌آوری فلرها در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شود. حاصل این اقدام، تأمین خوراک پایدار برای واحدهای پتروشیمی و گامی مهم در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی خواهد بود.

موالی‌زاده در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای فاز دوم پتروشیمی ماهشهر خاطرنشان کرد: در مسیر رشد و توسعه، باید هوشمندانه میان صنعت و محیط زیست تعادل برقرار کنیم. حفظ بنیان‌های زیست‌محیطی در کنار ایجاد اشتغال پایدار، از اولویت‌های اصلی توسعه خوزستان در چارچوب اقتصاد دریامحور است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ