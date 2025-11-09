تغییر ریل توسعه کشور با اقتصاد دریامحور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، در جریان بازدید علی عبدالعلی‌زاده، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور توسعه دریامحور و سواحل مکران از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، با اشاره به ضرورت تمرکز بر ظرفیت‌های دریایی کشور اظهار داشت: باید سال‌ها پیش به اهمیت اقتصاد دریامحور توجه می‌کردیم، چرا که آبادانی و توسعه در کنار دریا شکل می‌گیرد. اگر از این فرصت‌ها به‌موقع بهره‌مند می‌شدیم، امروز با بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی، بیکاری، فرونشست زمین و بحران آب مواجه نبودیم.

وی افزود: ابتکار دولت دکتر پزشکیان در تغییر ریل توسعه کشور، اقدامی بنیادین و تعیین‌کننده است با این نگاه جدید، ریل‌گذاری توسعه از چابهار تا آبادان و خرمشهر، تحت عنوان محور مکران و اروند، آغاز شده است. در همه جهان، آبادانی در کنار آب شکل گرفته و ایران نیز باید با تکیه بر ظرفیت‌های دریایی خود، مسیر آینده توسعه را بازتعریف کند.

استاندار خوزستان در ادامه به ظرفیت‌های صنعت پتروشیمی در این مسیر اشاره کرد و گفت:

پتروشیمی‌ها مزیت نسبی بزرگ خوزستان‌اند. در دوران جنگ ۱۲ روزه نیز تولید در این واحدها متوقف نشد که نشان از توانمندی بالای این صنعت دارد. امیدواریم با تنوع‌بخشی به محصولات و تکمیل زنجیره ارزش در شرکت‌های مختلف، سهم بیشتری در توسعه پایدار و اشتغال داشته باشیم.

وی همچنین از برنامه‌های وزارت نفت و شرکت مناطق نفت‌خیز جنوب در زمینه جمع‌آوری فلرهای نفتی قدردانی کرد و گفت:

جمع‌آوری فلرها در دستور کار قرار گرفته و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن اجرا شود. حاصل این اقدام، تأمین خوراک پایدار برای واحدهای پتروشیمی و گامی مهم در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی خواهد بود.

موالی‌زاده در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای فاز دوم پتروشیمی ماهشهر خاطرنشان کرد: در مسیر رشد و توسعه، باید هوشمندانه میان صنعت و محیط زیست تعادل برقرار کنیم. حفظ بنیان‌های زیست‌محیطی در کنار ایجاد اشتغال پایدار، از اولویت‌های اصلی توسعه خوزستان در چارچوب اقتصاد دریامحور است.

انتهای پیام/