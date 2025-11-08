سال ۱۴۰۵؛ سال خاموشی فلرها در صنعت کشور
نماینده ویژه رئیسجمهور در امور توسعه دریامحور و سواحل مکران تأکید کرد: سال ۱۴۰۵ سال پایان فلر در صنعت ایران است؛ سالی که با تکیه بر دانش بومی و مدیریت منابع، کشور گام نهایی را در مسیر حذف مشعلهای آلاینده و دستیابی به توسعه پایدار برمیدارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی عبدالعلیزاده، نماینده ویژه رئیسجمهور در امور توسعه دریامحور و سواحل مکران، در جریان بازدید از اداره بندر امام خمینی(ره)، پتروشیمی اروند و پتروشیمی شهید تندگویان، با اشاره به سیاست دولت در حذف کامل فلرها گفت: صنعت ایران در حال گذر از دوران آلودگی به عصر بهرهوری است. سال آینده باید بهطور کامل شاهد خاموشی فلرها در خوزستان و سایر مناطق کشور باشیم تا این حرکت به یکی از افتخارات زیستمحیطی و صنعتی دولت دکتر پزشکیان تبدیل شود.
وی با تأکید بر اینکه فلرها نماد هدررفت سرمایه ملی و آلودگی زیستمحیطی بودهاند، افزود: با تکیه بر توان متخصصان ایرانی، فناوریهای بومی و مدیریت دقیق منابع، امکان بازیافت گازهای همراه و استفاده از آنها در تولید انرژی و مواد اولیه صنعتی فراهم شده است. اکنون زمان بهرهبرداری از این ظرفیت و رسیدن به نقطه صفر آلودگی در واحدهای بزرگ صنعتی کشور است.
عبدالعلیزاده تصریح کرد:
صنعت پتروشیمی، بهویژه در خوزستان، پیشگام این مسیر است. تجربه موفق در پتروشیمی اروند نشان میدهد که میتوان همزمان با تولید، از انتشار گازهای آلاینده جلوگیری کرد و ثروتی که پیشتر در مشعلها میسوخت را به چرخه تولید بازگرداند.
نماینده ویژه رئیسجمهور همچنین ایجاد هنرستان تخصصی پتروشیمی در جوار مجتمع پتروشیمی اروند را مصداقی از ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع دانست و گفت: آموزش نیروهای متخصص در کنار مراکز تولید، تضمینکننده پایداری این تحول است. این هنرستان میتواند ضمن تربیت نیروی ماهر داخلی، مقصدی برای هنرجویان منطقه باشد و جایگاه علمی و فرهنگی ایران را در صنعت تقویت کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ممکن است از نظر کمیت تولید با برخی کشورها فاصله داشته باشیم، اما از نظر دانش، نوآوری و ظرفیت انسانی در مسیر پیشتازی قرار داریم. تکمیل زنجیره تولید و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بالا، ضامن سودآوری پایدار و تحقق منافع ملی است.