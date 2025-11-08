خبرگزاری کار ایران
آخرین وضعیت خدمات شهری در منطقه آزاد اروند بررسی شد

در راستای ارتقای جایگاه سیما و منظر و بهبود خدمات شهری، سازمان منطقه آزاد اروند با همکاری شهرداری‌های آبادان و خرمشهر مجموعه‌ای از طرح‌های توسعه‌ای و ساماندهی شهری را در دست اجرا دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، دومین جلسه از سلسله نشست‌های بررسی سیما و منظر و توسعه خدمات شهری در منطقه آزاد اروند با حضور مدیرعامل و مدیران این سازمان، شهرداران شهرهای آبادان و خرمشهر و نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

توسعه گردشگری و زیرساخت‌های شهری

جبار سالم‌پور، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند، از احداث شش اسکله تفریحی جدید در آبادان، خرمشهر و مینوشهر خبر داد و افزود که عملیات نقشه‌برداری آن‌ها در حال انجام است. شهرداران آبادان و خرمشهر نیز با اشاره به آماده‌سازی مسیرهای اصلی، معابر، روشنایی و زیرساخت‌های پذیرایی از میهمانان نوروزی، بر ساماندهی اراضی بلااستفاده و کاهش مشکلات آب‌گرفتگی تأکید کردند. مسیر ساحلی بهمنشیر در آبادان به عنوان محور اصلی اسکان مسافران نوروزی تعیین شده و بخشی از جاده ساحلی تا دهه فجر به بهره‌برداری می‌رسد.

هماهنگی دستگاه‌های اجرایی
دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، بر هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و فرمانداری‌ها برای تسریع روند توسعه و خدمت‌رسانی تأکید کرد. وی از تقسیم کار شفاف میان دستگاه‌ها و پیگیری مراحل نهایی دوحاکمیتی منطقه خبر داد و اعلام کرد که با همکاری استان‌های معین و بخش خصوصی، طرح‌های روشنایی، زیباسازی و نورپردازی شهری به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد. همچنین همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری سلامت در هفته دوم آذرماه برگزار خواهد شد.

تأکید بر مدیریت جهادی و توسعه پایدار
حجت‌الاسلام والمسلمین غبیشاوی، امام جمعه آبادان، بر انسجام مدیریتی، سرعت‌بخشی به پروژه‌های عمرانی و بهبود حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد و جاده‌های ساحلی منطقه را ظرفیت مهمی برای گردشگری و اشتغال دانست. امام جمعه خرمشهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عادل‌پور، نیز توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خدمت به مناطق محروم را از اولویت‌های اصلی خواند و بر رفع مشکلات اجتماعی و عمرانی شهر تأکید کرد.

لازم به ذکر است طرح‌های اجراشده در منطقه آزاد اروند با هدف توسعه پایدار شهری، تقویت گردشگری دریامحور، بهبود خدمات شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و مسافران در آبادان، خرمشهر و مینوشهر دنبال می‌شود. هماهنگی و همکاری میان سازمان منطقه آزاد، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی به عنوان کلید موفقیت پروژه‌ها مدنظر قرار گرفته است و منطقه آزاد اروند به عنوان نمونه‌ای از مدیریت جهادی و الگوی توسعه پایدار مطرح می‌شود.

 

