سفر نماینده ویژه رئیسجمهور به اروند در مسیر همافزایی سیاستهای ملی و ظرفیتهای محلی
علی عبدالعلیزاده، نماینده ویژه رئیسجمهور در امور توسعه دریامحور و سواحل مکران، به منطقه آزاد اروند سفر کرد تا ظرفیتهای اقتصادی، صنعتی و بندری این منطقه را بررسی و راههای همافزایی برنامههای ملی با توانمندیهای محلی را بررسی کند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، عبدالعلیزاده در بدو ورود مورد استقبال مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان، جواد کاظمینسب الباجی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان و محمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
وی در نشستی با مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد سازمان، پروژهها و طرحهای در حال اجرا را بررسی کرد و بر اهمیت نقش اروند در توسعه اقتصاد دریامحور و هماهنگی برنامههای محلی با سیاستهای کلان دولت تأکید کرد. عبدالعلیزاده همچنین بر بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه آزاد اروند برای تقویت تجارت دریایی و افزایش سهم جنوب کشور در اقتصاد ملی تأکید کرد.
بر اساس برنامه سفر، بازدید از مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر، اداره کل بندر امام خمینی(ره)، تالاب بینالمللی شادگان و شهرک صنعتی خرمشهر در دستور کار قرار دارد و وی در نشستهای تخصصی مرتبط با توسعه اقتصاد دریامحور و تقویت ظرفیتهای منطقه حضور خواهد یافت.