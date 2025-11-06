رزمایش تخلیه اضطراری در سازمان منطقه آزاد اروند برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این رزمایش با هدف ارزیابی میزان آمادگی نیروهای انسانی، تمرین واکنش سریع، خروج ایمن از ساختمان‌های اداری و هماهنگی میان واحدهای امدادی و پشتیبانی سازمان برگزار شد.

در جریان این برنامه، سناریوهای مختلف مربوط به وقوع وضعیت اضطراری شبیه‌سازی و اقدامات لازم از سوی کارکنان و تیم‌های امدادی از جمله آتش‌نشانی، جمعیت هلال‌احمر و نیروهای انتظامی مورد آزمون قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، اجرای رزمایش‌های دوره‌ای در راستای الزامات پدافند غیرعامل، نقشی تعیین‌کننده در حفظ سلامت سرمایه انسانی، استمرار خدمات‌رسانی و افزایش تاب‌آوری سازمان در برابر بحران‌ها دارد.

گفتنی است، این رزمایش با همکاری پایگاه نیروی دریایی اروند، جمعیت هلال‌احمر خرمشهر، آتش‌نشانی شلمچه و سایر بخش‌های مرتبط سازمان منطقه آزاد اروند با موفقیت به اجرا درآمد.

