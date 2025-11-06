به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در پایان این نشست دکتر کیوان لطفی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، و دکتر ولید البوناصر مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به عنوان اعضای هیئت رئیسه شورای روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان انتخاب شدند.

همچنین در این نشست، موضوعاتی از جمله برگزاری جشنواره «نام‌آوران بی‌نشان»، و آماده‌سازی مقدمات نمایشگاه تجاری‌فرهنگی ایران در بصره مورد بررسی قرار گرفت و مسئولیت هر دستگاه اجرایی در این زمینه‌ها مشخص شد.

