هم‌نشینی علم و تجربه در هیئت رئیسه روابط عمومی‌های خوزستان

در بیست‌و‌چهارمین نشست شورای روابط عمومی‌های استان خوزستان، انتخابات ترمیمی اعضای هیئت رئیسه این شورا برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از   روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در پایان این نشست دکتر کیوان لطفی مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، و دکتر ولید البوناصر مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به عنوان اعضای هیئت رئیسه شورای روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان خوزستان انتخاب شدند.

همچنین در این نشست، موضوعاتی از جمله برگزاری جشنواره «نام‌آوران بی‌نشان»، و آماده‌سازی مقدمات نمایشگاه تجاری‌فرهنگی ایران در بصره مورد بررسی قرار گرفت و مسئولیت هر دستگاه اجرایی در این زمینه‌ها مشخص شد.

 

