خانزادی:

تمرکز بر اجرای توافقات و مدیریت یکپارچه مرز شلمچه برای احیای تجارت
مدیرعامل منطقه آزاد اروند در سفر به بصره، بر اجرایی شدن توافقات با طرف عراقی و تقویت فعالیت‌های اقتصادی منطقه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان، در رأس هیأتی از مدیران این سازمان برای پیگیری عملیاتی شدن توافقات اخیر با طرف عراقی به بصره سفر و با عابدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره دیدار و گفت‌وگو کرد.

این سفر با هدف تسریع در اجرای توافقات، مدیریت یکپارچه مرز شلمچه و احیای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی منطقه انجام شد.

خانزادی با اشاره به اهمیت نقش سرکنسولگری در پیشبرد همکاری‌های دو کشور گفت: «تجربه و شناخت دقیق سرکنسول از فضای عراق ظرفیت مؤثری برای تسریع روندهای اجرایی و رفع موانع است. حرکت تدریجی از سطح توافقات به مرحله اجرا اولویت اصلی این دوره است و تمرکز بر عملیاتی‌سازی تصمیمات و ایجاد بسترهای پایدار برای توسعه اقتصادی و تجاری منطقه خواهد بود.»

وی حاکمیت دوگانه را یکی از چالش‌های کلیدی منطقه دانست و اعلام کرد: «رایزنی‌ها برای سپردن مدیریت یکپارچه مرز شلمچه به منطقه آزاد اروند در جریان است و نتایج امیدوارکننده‌ای حاصل شده است. همچنین از ظرفیت شرکت سرمایه‌گذاری وابسته سازمان برای تسهیل فرایندهای اقتصادی و اجرایی استفاده خواهد شد.»

خانزادی با بیان اینکه شرایط اقتصادی منطقه ایجاب می‌کند نگاه توسعه‌محور بر دغدغه‌های کوتاه‌مدت غلبه کند، افزود: «حل مشکلات معیشتی مردم اولویت اصلی است؛ زیرا ناتوانی در این حوزه می‌تواند به نارضایتی اجتماعی و هویتی منجر شود. باید با برنامه‌ریزی مدون، بستر رشد واقعی را فراهم کرد.»

وی همچنین از برگزاری قریب‌الوقوع همایش بین‌المللی گردشگری سلامت در اروند خبر داد و خواستار مشارکت فعال سرکنسولگری در این رویداد و نقش‌آفرینی در مدیریت اقتصادی مرز شلمچه شد.

در ادامه، علی عابدی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره، جایگاه راهبردی اروند در توسعه روابط با عراق را مورد تأکید قرار داد و گفت: «طی سال‌ها فعالیت، بیش از ۱۸ چالش اساسی در حوزه مرز شلمچه شناسایی شده که بخش قابل توجهی از آن‌ها از ادوار گذشته باقی‌مانده است. هماهنگی سازنده میان سرکنسولگری و منطقه آزاد اروند می‌تواند این مشکلات دیرینه را رفع و مسیر تجارت و توسعه را تسهیل کند.»

سرکنسول ایران بر لزوم تسهیل ورود اتباع و سرمایه‌گذاران عراقی، توسعه مسیرهای تجاری و مسافری و حذف واسطه‌گری در همکاری‌های علمی و اقتصادی تأکید کرد و آمادگی کامل برای همکاری در حوزه‌های حمل‌ونقل دریایی، مسیر آبی آبادان–واصلی، سامانه تیر، گمرک شلمچه، بازارچه مرزی و مسائل انتظامی مرزی اعلام شد.

در پایان جلسه، با پیشنهاد خانزادی و موافقت سرکنسولگری، مقرر شد جلسات مشترک کارشناسی به‌صورت منظم برگزار شود و آقایان ملکی و سندگل رایزنان فرهنگی و اقتصادی سرکنسولگری به‌عنوان نمایندگان ارتباط با منطقه آزاد اروند معرفی شدند.

خانزادی جمع‌بندی کرد: «هم‌افزایی میان منطقه آزاد اروند و سرکنسولگری جمهوری اسلامی در بصره می‌تواند چالش‌های ریشه‌ای را برطرف و بستر توسعه اقتصادی و ارتقای جایگاه منطقه در تعاملات ایران و عراق را فراهم کند.»

 

