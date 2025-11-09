نقش محوری ژئوپارک جهانی ارس به عنوان موتور محرک توسعه پایدار
جلسه هماهنگی و هم اندیشی در خصوص ژئوپارک جهانی ارس با حضور دکتر هادی مقدم زاده رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، حجت الاسلام هادوی امام جمعه جلفا، دکتر علیرضا امری کاظمی مشاور ارشد ژئوپارک ارس و عضو شورای عالی ژئوپارکهای جهانی یونسکو و سرپرست مدیریت ژئوپارک ارس برگزار و در این نشست بر نقش محوری ژئوپارک جهانی ارس به عنوان موتور محرک توسعه پایدار، تقویت گردشگری و بهبود معیشت جامعه محلی تاکید شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم زاده در این نشست، ژئوپارک جهانی ارس را نه تنها یک جاذبه گردشگری، بلکه پلی برای اتصال جامعه محلی به ظرفیتهای علمی، اقتصادی و فرهنگی دنیا خواند و خاطرنشان کرد: با نگاه جامع به توسعه و بهرهگیری از این مزیت منحصربهفرد میتوانیم در جهت افزایش تعاملات بینالمللی و جذب گردشگران و سرمایهگذاران خارجی گام برداریم.
مقدمزاده با قدردانی از دستاندرکاران ثبت جهانی این میراث، اصلیترین ذینفعان ژئوپارک را مردم منطقه دانست و افزود: حفظ و بهرهبرداری صحیح از آن، نقش مستقیمی در بهبود معیشت و رونق اقتصادی منطقه دارد و این امر مستلزم تعامل سازنده مردم محلی، فعالان اقتصادی و مسئولان است. همچنین ضروری است تمامی بخش های سازمان بصورت یکپارچه و جهادی در راستای حمایت و حل مسائل ژئوپارک همکاری نمایند.
حجتالاسلام والمسلمین هادوی امام جمعه جلفا نیز در این جلسه با تقدیر از اقدامات انجام شده بر ضرورت همراهی و همکاری همهجانبه نهادهای شهرستانی و جامعه محلی برای حفظ و صیانت از این برند بینالمللی تأکید کرد.
مشاور ارشد ژئوپارک ارس و عضو شورای عالی ژئوپارکهای جهانی یونسکو نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت حفظ ژئوپارک ارس گفت: هدف یونسکو از ثبت ژئوپارکها تنها حفظ میراث زمینشناختی نیست، بلکه توانمندسازی جوامع محلی و ایجاد فرصتهای اقتصادی پایدار است و ژئوپارک ارس میتواند با ایجاد کسبوکارهای محلی و درگیر کردن جامعه بومی در فرآیندهای حفاظت و معرفی این ظرفیت، محرکی قوی برای رونق اقتصادی و ارتقای معیشت مردم منطقه باشد. وی همچنین بر ضرورت نقشآفرینی جامعه محلی در حفظ این گنجینه تاکید کرده و تأمین زیرساختهای لازم را لازمه موفقیت این مسیر دانست.
در حاشیه این نشست، اولین جلسه شورای راهبردی ژئوپارک جهانی ارس با حضور روسای ادارات شهرستان، معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد ارس برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی اقدامات انجامشده، مشکلات و چالشهای پیشرو بهمنظور آمادگی برای ارزیابی سال آینده یونسکو، بر لزوم همکاری و مشارکت تمامی مدیران برای رفع این چالشها تأکید شد.همچنین مقرر شد شورای راهبردی ژئوپارک جهانی ارس به طور منظم و مستمر تشکیل جلسه دهد.