مسابقات اندرو قهرمانی کشور به میزبانی مرکز خداآفرین منطقه آزاد ارس برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، رقابت های موتورکراس اندرو در کلاس‌های آزاد، روز جمعه شانزدهم آبان‌ماه همزمان با افتتاح پیست جدید موتورکراس در مرکز خداآفرین منطقه آزاد ارس برگزار شد.

بر اساس اعلام کمیته اجرایی روز پنجشنبه 15 آبان تایم گیری رایدرها انجام و روز جمعه مسابقات در بخش موتورهای ایرانی نیمه حرفه ای و حرفه ای با مشارکت 50 رایدر از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان و قزوین برگزار شد.

در پایان این دوره از مسابقات در بخش موتورهای ایرانی آیدین شفیعی و سینا خانی از خداآفرین و مهران حسنی از کلیبر به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش موتورهای نیمه حرفه ای رامین میرسیدی از قزوین قهرمان شد و محمد رستم زاده از ورزقان و امین آدی گوزلی از کلیبر دوم و سوم شدند.

در بخش موتورهای حرفه ای حسام خوئینی از قزوین مقام اول این رقابت ها را از آن خود کرد و هادی حقی از تبریز دوم شد. یحیی مردمی از کلیبر سوم شد و مقام های چهارم و پنجم به ترتیب به امیر حسین غلامی از مرند و مرتضی بایران از گیلان رسید.

