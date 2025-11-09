خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مسابقات اندرو قهرمانی کشور به میزبانی مرکز خداآفرین منطقه آزاد ارس برگزار شد

مسابقات اندرو قهرمانی کشور به میزبانی مرکز خداآفرین منطقه آزاد ارس برگزار شد
کد خبر : 1711421
لینک کوتاه کپی شد.

مسابقات موتورسواری اندرو دستجات آزاد کشوری به میزانی مرکز خداآفرین منطقه آزاد ارس شانزدهم آبانماه به میزبانی این مرکز برگزار شد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی  و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، رقابت های موتورکراس اندرو در کلاس‌های آزاد، روز جمعه شانزدهم آبان‌ماه همزمان با افتتاح پیست جدید موتورکراس در مرکز خداآفرین منطقه آزاد ارس برگزار شد.

بر اساس اعلام کمیته اجرایی روز پنجشنبه 15 آبان تایم گیری رایدرها انجام و روز جمعه مسابقات در بخش موتورهای ایرانی نیمه حرفه ای و حرفه ای با مشارکت 50 رایدر از استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، گیلان و قزوین برگزار شد.

در پایان این دوره از مسابقات در بخش موتورهای ایرانی آیدین شفیعی و سینا خانی از خداآفرین و مهران حسنی از کلیبر به ترتیب اول تا سوم شدند.

در بخش موتورهای نیمه حرفه ای رامین میرسیدی از قزوین قهرمان شد و محمد رستم زاده از ورزقان و امین آدی گوزلی از کلیبر دوم و سوم شدند.

در بخش موتورهای حرفه ای حسام خوئینی از قزوین مقام اول این رقابت ها را از آن خود کرد و هادی حقی از تبریز دوم شد. یحیی مردمی از کلیبر سوم شد و مقام های چهارم و پنجم به ترتیب به امیر حسین غلامی از مرند و مرتضی بایران از گیلان رسید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ