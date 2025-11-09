مدیرعامل منطقه آزاد ارس:
آزمایشگاه تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی در ارس راه اندازی می شود
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد ارس گفت: آزمایشگاه تخصصی بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی با مشارکت پردیس ارس دانشگاه تهران و سازمان منطقه آزاد ارس راه اندازی می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم زاده در نشست مشترک با دکتر زهرا امامجمعه، رئیس پردیس ارس دانشگاه تهران و دکتر امیری معاون اجرایی این دانشگاه با تقدیر از نقش آفرینی دانشگاه تهران در منطقه گفت: برند دانشگاه تهران مدال افتخار منطقه آزاد ارس در حوزه علمی است و ما وظیفه داریم این ظرفیت بینظیر را نه تنها حفظ کنیم، بلکه برای توسعه همهجانبه منطقه از آن بهرهمند شویم. حضور دانشگاه تهران پشتوانهای مطمئن برای تحقق اهداف بلندمدت ماست.
مقدم زاده اضافه کرد: یکی از مهم ترین درخواستهای ما جذب دانشجو به صورت آزمون تخصصی داخلی در پردیسهای ارس است. ما پیگیریم این مصوبه کمیسیون آموزش را با پیگیری از وزیر و کمیسیون آموزش و با استفاده از ظرفیتهای موجود عملیاتی کنیم.
او خاطرنشان کرد: رویکرد ما حرکت به سمت مناطق آزاد نسل هفتم بر مبنای فناوری و نوآوری است و در این مسیر نیازمند این هستیم که با استفاده از ظرفیت دانشگاه ها نمود عینی ارتباط صنعت و دانشگاه را در قالب تولید محصولات صادراتمحور تعریف کنیم. آنچه که مبرهن است ظرفیتهای منطقه آزاد ارس در حوزههای اقتصادی، صنعتی و گردشگری، در سالهای آتی بیش از پیش شکوفا خواهد شد.
وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه در گذشته موسسه پژوهشی مشترک از نوع سوم فناوریهای نوین تاسیس شده است، اکنون زمان آن فرا رسیده این موسسه از حالت یک موسسه پژوهشی صرف خارج شده و با ثبت یک شرکت، به نهاد تولیدکننده ثروت و صادرکننده دانش تبدیل شود و آمادهایم با مشارکت دانشگاه تهران این شرکت را راهاندازی کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه به یکی دیگر از اولویتهای موجود اشاره و اظهار داشت: احیا و راهاندازی مرکز مشاوره و مددکاری پردیس ارس دانشگاه تهران که طی سالهای گذشته بلاتکلیف مانده، از برنامههای جدی ماست. برای این منظور نیاز است یک تفاهمنامه سهجانبه با مشارکت دانشگاه تهران، سازمان منطقه آزاد ارس و دانشگاه علوم پزشکی تبریز تهیه و امضا شود و هر سازمان به فراخور مسئولیت خود در راه اندازی این مرکز نقش داشته باشد. ما نیز در تجهیز و راهاندازی این مرکز کمک میکنیم. باور داریم این کار یک سرمایهگذاری ارزشمند برای آینده اجتماعی منطقه است.
وی با اعلام حمایت از برگزاری همایش ملی دانشگاه تهران در حوزه روابط ایران و ارمنستان افزود: پیشنهاد می کنم با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی و استراتژیک منطقه آزاد ارس و از طرفی با توجه به اینکه منطقه آزاد ارس تنها مرز زمینی ورود به ارمنستان و بازار اوراسیا است، این همایش ملی به میزبانی پردیس ارس دانشگاه تهران و در ارس برگزار شود.ما نیز از برگزاری این همایش حمایت خواهیم کرد.
موضوع صدور پروانه ساخت پردیس ارس دانشگاه تهران از دیگر موضوعات این نشست بود که در این خصوص دکتر مقدم زاده دستور تسریع در صدور پروانه ساخت را صادر و تاکید کرد: ما در تمامی این مسیر در کنار دانشگاه تهران خواهیم بود تا بتوانیم روز به روز از برکات حضور این دانشگاه مادر و معتبر در منطقه آزاد ارس بهرهمند شویم.
دکتر زهرا امامجمعه، رئیس پردیس ارس دانشگاه تهران نیز در این نشست با تقدیر از حمایتهای بیدریغ دکتر مقدمزاده و سازمان منطقه آزاد ارس گفت: قدردان همراهی و پشتیبانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس هستیم که همواره حامی توسعه علم و فناوری در این منطقه بودهاند. امیدواریم با تداوم این همکاریها شاهد شکوفایی هرچه بیشتر پردیس ارس باشیم.
وی در خصوص احداث ساختمان ساخت عنوان کرد و افزود:ساختمان اصلی پردیس در یک زمین هفت هکتاری در حال احداث است و یک ساختمان چهارطبقه در فاز اول در دست ساخت میباشد و مابقی بخش های این سایت هم در آینده نزدیک ساخت و تکمیل خواهد شد.
رئیس پردیس ارس دانشگاه تهران در پایان با قدردانی از رویکرد عملگرایانه سازمان منطقه آزاد ارس خاطرنشان کرد: این توافقها تنها یک گام اداری نیست بلکه سرمایهگذاری استراتژیک برای ساختن آیندهای پایدار و پررونق برای نخبگان و مردم این منطقه است و دانشگاه تهران نیز با پشتوانه این توافقها، با قدرت و اعتماد بیشتری مأموریت علمی، پژوهشی و فناوری خود را در این منطقه استراتژیک پیش خواهد برد.