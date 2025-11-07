خبرگزاری کار ایران
همکاری تمام‌قد بسیج دانشجویی برای پیشبرد مأموریت‌های منطقه آزاد ارس

در نشستی صمیمی میان مسئولان بسیج دانشجویی آذربایجان شرقی با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس بر لزوم تدوین سند راهبردی فرهنگی واحد و هماهنگی تمامی نهادهای فرهنگی برای اعتلای ماموریت های فرهنگی تاکید شد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر مقدم زاده در این نشست که با حضور محمد تبریزی مسئول بسیج دانشجویی استان، مسئول نمایندگی ولی فقیه در بسیج دانشجویی استان و مسئول بسیج دانشجویی شهرستان جلفا برگزار شد با تاکید بر این که منطقه آزاد ارس یک فرصت استثنایی برای استان و کشور است خاطرنشان کرد: برای بهره‌برداری کامل از این فرصت نیازمند یک نقشه راه مشخص و واحد هستیم.  

مقدم زاده افزود: باید برای حوزه فرهنگ سند راهبردی فرهنگی تهیه و تدوین شود و تمامی امورات فرهنگی شهرستان و منطقه به صورت هماهنگ و مبتنی بر این سند پیش برود. 

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر بسیج افزود: سازمان منطقه آزاد ارس همواره از ظرفیت‌های مردمی و انقلابی بسیج استفاده نموده و بر آن است که این همکاری را بیش از گذشته گسترش دهد. ویژگی خاص بسیج، زمان‌شناسی و مکان‌شناسی آن است که می‌تواند در پیشبرد اهداف این منطقه راه گشا باشد. 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: منطقه آزاد ارس ماموریت‌های خطیری در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  ودیگر حوزه ها بر عهده دارد و در راه اعتلا و رسیدن به این اهداف بلند، نیازمند همراهی و همدلی تمامی دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر می باشد. 

در ادامه این نشست محمد تبریزی مسئول بسیج دانشجویی استان آذربایجان شرقی با تقدیر از موفقیت‌ها و دستاوردهای اخیر منطقه آزاد ارس گفت: ما در بسیج دانشجویی با تمامی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و رسانه‌ای خود آماده ایم تا در کنار سازمان منطقه آزاد ارس باشیم و از برنامه‌های کلان این منطقه پشتیبانی کنیم. 

تبریزی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره جهاد تبیین تاکید کرد: در عرصه جهاد تبیین، بسیج دانشجویی با تمام وجود پای کار است. ما می‌توانیم در زمینه روشنگری، تبیین دستاوردها و انتقال صحیح پیام‌های انقلاب در این منطقه استراتژیک نقش آفرینی موثری داشته باشیم.

 

