به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر مقدم زاده در این نشست که با حضور محمد تبریزی مسئول بسیج دانشجویی استان، مسئول نمایندگی ولی فقیه در بسیج دانشجویی استان و مسئول بسیج دانشجویی شهرستان جلفا برگزار شد با تاکید بر این که منطقه آزاد ارس یک فرصت استثنایی برای استان و کشور است خاطرنشان کرد: برای بهره‌برداری کامل از این فرصت نیازمند یک نقشه راه مشخص و واحد هستیم.

مقدم زاده افزود: باید برای حوزه فرهنگ سند راهبردی فرهنگی تهیه و تدوین شود و تمامی امورات فرهنگی شهرستان و منطقه به صورت هماهنگ و مبتنی بر این سند پیش برود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی‌نظیر بسیج افزود: سازمان منطقه آزاد ارس همواره از ظرفیت‌های مردمی و انقلابی بسیج استفاده نموده و بر آن است که این همکاری را بیش از گذشته گسترش دهد. ویژگی خاص بسیج، زمان‌شناسی و مکان‌شناسی آن است که می‌تواند در پیشبرد اهداف این منطقه راه گشا باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: منطقه آزاد ارس ماموریت‌های خطیری در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ودیگر حوزه ها بر عهده دارد و در راه اعتلا و رسیدن به این اهداف بلند، نیازمند همراهی و همدلی تمامی دستگاه‌های اجرایی و متولیان امر می باشد.

در ادامه این نشست محمد تبریزی مسئول بسیج دانشجویی استان آذربایجان شرقی با تقدیر از موفقیت‌ها و دستاوردهای اخیر منطقه آزاد ارس گفت: ما در بسیج دانشجویی با تمامی پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های علمی، فرهنگی و رسانه‌ای خود آماده ایم تا در کنار سازمان منطقه آزاد ارس باشیم و از برنامه‌های کلان این منطقه پشتیبانی کنیم.

تبریزی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره جهاد تبیین تاکید کرد: در عرصه جهاد تبیین، بسیج دانشجویی با تمام وجود پای کار است. ما می‌توانیم در زمینه روشنگری، تبیین دستاوردها و انتقال صحیح پیام‌های انقلاب در این منطقه استراتژیک نقش آفرینی موثری داشته باشیم.

