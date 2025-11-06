عملکرد تیم مدیریتی دولت چهاردهم در منطقه آزاد ارس بسیار مثبت بوده است

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر نوری با همراهی سفیر ایران در جمهوری آذربایجان، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل منطقه آزاد ارس ابتدا از پروژه جزیره گردشگری ارس بازدید کرد و سپس در نیروگاه ۴۰ مگاواتی ارس تارلا امیر که به‌تازگی با دستور رئیس‌جمهور افتتاح شده است حضور یافت و از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه‌های شاخص و پیشران این منطقه قرار گرفت.

وی با اشاره به عملکرد چشمگیر مدیریت منطقه آزاد ارس طی ماه‌های گذشته گفت: در مدت کوتاهی، اقدامات بزرگ و مؤثری در این منطقه انجام شده و تیم مدیریتی دولت چهاردهم در ارس، به‌ویژه مدیرعامل این منطقه، عملکرد بسیار مثبتی داشته است به طوری که امروز شاهد تحول اساسی در یکی از استراتژیک‌ترین مناطق آزاد کشور هستیم. همچنین در این خصوص جا دارد از تلاش های دکتر حبیب زاده نماینده مردم مرند و جلفا نیز قدردانی کنیم که یکی از نماینده های فعال و تاثیرگذار مجلس شورای اسلامی است.

دستیار رئیس‌جمهور با تأکید بر پیگیری‌های جدی دکتر پزشکیان در جهت اجرای قوانین مرتبط با مناطق آزاد افزود: رئیس‌جمهور و هیئت دولت در اجرای دقیق ماده ۶۵ احکام دائمی توسعه کشور و نیز مواد ۱ و ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اهتمام ویژه دارند. بازگرداندن مشوق‌ها و مزایای قانونی مناطق آزاد از جمله اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است.

او با ابراز تأسف از سیاست‌های گذشته که موجب تضعیف جایگاه مناطق آزاد شده بود، گفت: فلسفه وجودی مناطق آزاد، فراهم‌کردن فضایی با قوانین متمایز و مشوق‌های خاص به‌منظور توسعه اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری است. ما باید این فلسفه را تقویت کنیم تا مناطق آزاد بتوانند نقش واقعی خود را در اقتصاد ملی ایفا کنند.

دکتر نوری در پایان با اشاره به ظرفیت‌های متعدد سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس اظهار داشت: منطقه آزاد ارس با پتانسیل‌های چشمگیر خود می‌تواند نقطه آغاز تحولات بزرگ در رونق اقتصادی شمال‌غرب کشور باشد و در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی نقش‌آفرینی ویژه‌ای ایفا کند.

گفتنی است دکتر نوری همچنین امروز در مراسمی کلنگ احداث مدرسه روستای دیزج اولیا را نیز که توسط خیر مدرسه ساز مهندس برزگر احداث می شود، بر زمین زد و این اقدام را در راستای نهضت مدرسه سازی دکتر پزشکیان عنوان نمود.

