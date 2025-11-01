خبرگزاری کار ایران
با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و مدیرعامل شرکت شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، برج مراقبت جدید فرودگاه بین‌المللی کیش به بهره‌برداری رسید.

️این برج با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین سامانه‌های هدایت و کنترل پرواز شامل VCCS، DVOR/DME و ILS/DME طراحی و اجرا شده و گامی مهم در مسیر افزایش ایمنی، دقت ناوبری و استانداردسازی عملیات هوایی به شمار می‌رود.

