مناطق آزاد ۱۰ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۰:۳۴

بهره‌برداری از برج مراقبت جدید فرودگاه کیش

با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و مدیرعامل شرکت شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، برج مراقبت جدید فرودگاه بین‌المللی کیش به بهره‌برداری رسید.