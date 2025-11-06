پیش نشست علمی شمسالدین کیشی؛ گامی برای بازشناسی مفاخر فرهنگی و هویت تاریخی کیش
پیش نشست علمی « اندیشه اسلامی در قرن هفتم هجری با تأکید بر شخصیت شیخ شمسالدین محمد کیشی» با هدف تبیین جایگاه علمی و فرهنگی این اندیشمند برجسته و بررسی نقش جزیره کیش در تاریخ تمدن اسلامی، در خانه بومیان کیش برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، این نشست با حضور جمعی از مسئولان، مدیران، استادان دانشگاه، پژوهشگران و فعالان فرهنگی جزیره با محوریت بررسی ابعاد شخصیتی، علمی و فکری شیخ شمسالدین کیشی و جایگاه او در گسترش اندیشه اسلامی در قرن هفتم مورد بررسی قرار گرفت.
در این برنامه، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز امام جمعه کیش، با تأکید بر ضرورت معرفی مفاخر علمی و فرهنگی جزیره گفت: برگزاری چنین نشستهایی نشاندهنده نگاه فرهنگی به تمدن کیش و یادآور آن است که این جزیره تنها مقصدی گردشگری نیست، بلکه ریشه در تاریخ علم و تمدن اسلامی دارد.
وی با اشاره به جامعیت علمی شیخ شمسالدین کیشی افزود: این عالم برجسته میان حکمت، طب، شعر و عرفان پیوند برقرار کرده و نماینده تفکر علمی جنوب ایران و حوزه خلیج فارس بوده است. امام جمعه کیش همچنین پیشنهاد نامگذاری یکی از خیابانها یا میادین جزیره به نام این دانشمند را مطرح کرد.
در ادامه، مسعود رهبری مشاور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در حوزه عمومی و توسعه پایدار فرهنگی، با اشاره به پیوند میان هویت شهری و حافظه تاریخی گفت: شناسایی و بازشناسی مفاخر، پایهای برای تداوم فرهنگ و توسعه فرهنگی هر سرزمین است.
وی افزود: شمسالدین محمد کیشی از چهرههای شاخص علمی قرن هفتم بود که شاگردانی چون علامه حلی و قطبالدین شیرازی تربیت کرد و خواجه نصیرالدین طوسی او را زبده علمای عصر خوانده است.
رهبری تأکید کرد: معرفی چنین مفاخر علمی میتواند زمینهساز شناخت بهتر تاریخ فرهنگی کیش و تقویت جایگاه این جزیره در حوزه تمدن اسلامی باشد.
در بخش دیگری از نشست، محمد سوری رئیس پژوهشکده فلسفه و کلام، با تبیین شرایط تاریخی قرن هفتم هجری، آن را دورهای سرنوشتساز در تاریخ تفکر اسلامی دانست و گفت: حمله مغول و سقوط خلافت عباسی، با وجود خسارتهای فراوان، موجب شکلگیری فضای آزاد برای اندیشههای علمی، فلسفی و عرفانی شد.
وی افزود: شمسالدین کیشی در همین فضا بالید و در کنار بزرگانی چون سعدی، مولوی، خواجه نصیر و ابن عربی نقشآفرینی کرد. سوری همچنین با اشاره به گزارشهای تاریخی یاقوت حموی، از پیشینه علمی و فرهنگی جزیره کیش یاد کرد و گفت: این جزیره از قرنها پیش، یکی از مراکز علمی و فرهنگی جنوب ایران بوده است و استمرار این نشستها را در احیای جایگاه فرهنگی کیش مؤثر است.
در ادامه، میر سید احمد محیط طباطبایی رئیس ایکوم ایران، با تقدیر از فعالیتهای فرهنگی مردم جزیره و مدیریت خانه بومیان کیش گفت: این موزه نماد پیوند گذشته و حال جزیره است و برگزاری نشستهایی از این دست، نشاندهنده اصالت فرهنگی و تمدنی کیش است.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی جزیره در قرون ششم و هفتم هجری افزود: کیش در گذشته یکی از مراکز مهم فرهنگی و اقتصادی خلیج فارس بوده و بخش مهمی از هویت تاریخی خود را تا امروز حفظ کرده است.
محیط طباطبایی بر لزوم تقویت برنامههای فرهنگی و علمی برای حفظ و معرفی میراث تمدنی جزیره تأکید کرد.
پیشنشست علمی «اندیشه اسلامی در قرن هفتم هجری با تأکید بر شخصیت شیخ شمسالدین محمد کیشی»، مقدمهای بر برگزاری همایشی رسمی با محور بازشناسی مفاخر علمی و فرهنگی جزیره کیش است که در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است دراین مراسم به مناسبت هفته کیش از پیشکسوتان بومی کیش تجلیل شد و از کتاب شیخ شمس الدین کیشی حکیم مسافر زمان به نویسندگی محمد سوری رونمایی شد.