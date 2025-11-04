تأکید بر تداوم استکبارستیزی در راهپیمایی ۱۳ آبان کیش
راهپیمایی 13 آبان با حضور پرشور دانش آموزان و کیشوندان همزمان با سراسر کشور درجزیره کیش برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در حاشیه راهپیمایی روز ۱۳ آبان که با حضور دانش آموزان وکیشوندان برگزار شد سرپرست معاونت فرهنگی واجتماعی این سازمان با اشاره به سخنان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی مبنی بر اینکه ما ملت امام حسین (ع) و ملت شهادت هستیم گفت: درس بزرگ عاشورا برای ما استکبارستیزی بود. امام حسین (ع) به ما آموخت که آزادگی و انتخاب مسیر حق، راه حقیقی پیروزی است؛ همان پیروزی خون بر شمشیر.
علیزاده در ادامه افزود: همانگونه که در فرهنگ عاشورا گفته میشود کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، هر زمان و هر مکان میتواند صحنهای برای ایستادگی در برابر ظلم باشد. روز ملی مبارزه با استکبار نیز تجلی همین روحیه عاشورایی است و ملت ایران تا آخرین نفس در این مسیر حرکت خواهند کرد.
مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی نیز در سخنرانی خود در حاشیه راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان، با اشاره به آیات قرآن کریم تأکید کرد: دشمنان اسلام تا زمانی که ملت ایران تسلیم نشود، از دشمنی خود دست برنمیدارند. همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند، آمریکا به کمتر از تسلیم کامل ملت ایران قانع نیست؛ اما ملت ایران با مقاومت و ایمان خود هرگز تن به سازش نخواهد داد.
مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با بیان اینکه روز ۱۳ آبان، روز عزت و روز ذلتناپذیری ملت ایران است اظهار کرد: ملت ایران با اقتدار خود توانست در برابر دو قدرت اتمی جهان یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی بایستد و آنان را به عقبنشینی و شکست وادار کند. امروز عزت و اقتدار جمهوری اسلامی در سراسر جهان مشهود است و این نتیجه رهبری حکیمانه و شجاعانه مقام معظم رهبری و حضور آگاهانه مردم در صحنه است.
ملکمحمدی در پایان تأکید کرد: یکی از مهمترین راههای دفع شر دشمن، مأیوس کردن اوست. حضور گسترده مردم در صحنههایی چون راهپیمایی ۱۳ آبان، دشمن را از نفوذ و فتنهانگیزی مأیوس میسازد.