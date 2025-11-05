خبرگزاری کار ایران
رشد ۵۰ درصدی درآمد گمرکات خوزستان

رشد ۵۰ درصدی درآمد گمرکات خوزستان
ناظر گمرکات خوزستان با اشاره به رشد ۵۰ درصدی درآمد گمرکات استان نسبت به سال گذشته گفت: درآمد گمرکات خوزستان در هفت ماهه امسال ۱۶۴ هزار و ۹۰۵ میلیارد ریال بوده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، بهروز قره‌بیگی، ناظر گمرکات خوزستان، بیان کرد: میزان صادرات از گمرکات استان طی هفت‌ماهه امسال ۱۲ میلیون و ۲۴۱ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۷۳۶ میلیون دلار بوده است.

وی گفت: میزان صادرات به کشور عراق به‌عنوان یکی از بازارهای تجاری هدف استان در مدت یادشده، چهار میلیون و ۱۴۴ هزار تن به ارزش ۹۳۷ میلیون و ۱۲۶ هزار دلار ثبت شده است.

قره‌بیگی میزان واردات به خوزستان در هفت‌ماهه امسال را ۱۱ میلیون و ۲۰۶ هزار تن به ارزش پنج میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار عنوان کرد و افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی ۲۴ درصد و از نظر ارزشی پنج درصد افزایش یافته است.

ناظر گمرکات خوزستان تعداد پرونده‌های قاچاق تشکیل‌شده در گمرکات استان طی هفت‌ماهه اخیر را ۲۸ فقره عنوان کرد و افزود: ارزش این تعداد پرونده ۲ هزار و ۶۹ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر تعداد ۱۷ درصد و از نظر ارزش ۱۲۳ درصد افزایش یافته است.

خوزستان با دارا بودن ۱۳ گمرک فعال، یکی از استان‌های راهبردی کشور در زمینه صادرات و واردات کالا به‌شمار می‌رود.

عمده کشورهای هدف صادراتی خوزستان شامل عراق، چین، امارات، ترکیه، عمان، هند، افغانستان، کویت و غنا است و بیشترین کالاهای صادراتی این استان را گاز طبیعی، پروپان، پلی‌اتیلن، پنتان، شمش فولادی، گاز مایع، میلگرد، کود اوره، هیدروکربن و رافینیت تشکیل می‌دهد.

 

