میز تجاری جمهوری آذربایجان در منطقه آزاد ارس برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر ابراهیم جلیلی معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در ابتدای این نشست با تاکید بر اهمیّت توسعه ارتباطات اقتصادی ایران با کشور آذربایجان در شرایط کنونی گفت: جمهوری آذربایجان یکی از اصلی ترین شرکای اقتصادی منطقه آزاد ارس در حوزه صادرات محصولات تولیدی در بخش های صنعتی و کشاروزی ارس می باشد و به همین جهت، سازمان منطقه آزاد ارس با حسّاسیت ویژه مسائل و موضوعات موجود در این رابطه را پیگیری می نماید.

جلیلی در ادامه افزود: منطقه آزاد ارس با داشتن موقعیت ویژه ژئوپلتیکی و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای بین المللی امروز می تواند به عنوان پیشران توسعه ارتباطات اقتصادی ایران و کشورهای حوزه قفقاز جنوبی بویژه جمهوری آذربایجان عمل نماید. اما برای تحقّق این هدف استراتژیک باید بتوانیم تعامل سازنده و هدفمند میان بخش دولتی و بخش خصوصی را در حوزه های مختلف گسترش و تحکیم ببخشیم. در این راستا، سازمان منطقه آزاد ارس در دولت چهاردهم و بر اساس دستورات ویژه مدیرعامل محترم سازمان، به صورت مجدّانه در تلاش برای تعامل موثر با بخش خصوصی و فعالین اقتصادی ارس بوده و برگزاری نشست های مثل میزهای تجاری با مشارکت صمیمانه اتاق بازرگانی تبریز بخشی از این اقدامات جهت بررسی و حل و فصل مشکلات در مناسبات اقتصادی تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تجار ارس با جمهوری آذربایجان است.

معاون توسعه اقتصادی منطقه آزاد ارس در پایان گفت: اما یکی از مهم ترین مسائل موجود در تسهیل روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان، مدیریت یکپارچه در مرزهاست و ما درصدد هستیم این موضوع را در چارچوب ماده 65 احکام دائمی توسعه پیگیری و محقق نماییم. همچنین توسعه زیرساخت های ارتباطی درون منطقه ای و امکانات لجستیکی برای تسهیل گری ارتباطات تجاری و ترانزیتی مد نظر سازمان منطقه آزاد ارس قرار دارد تا با همکاری سایر ارگان های مربوطه، تردد های مرزی ناوگان های تجاری –ترانزیتی با سهولت انجام گیرد.

فعالین اقتصادی ارس در اتاق مشترک اقتصادی ایران- آذربایجان عضو شوند

نجار، دبیر میز تجاری آذربایجان در اتاق بازرگانی تبریز نیز در این جلسه گفت: امروز بیش از 60 درصد حجم مبادلات اقتصادی ایران و آذربایجان متعلّق به فعالین اقتصادی آذربایجان شرقی است و به همین جهت اتاق بازرگانی تبریز و میز تجاری آذربایجان با همکاری استاندار محترم آذربایجان شرقی به دنبال اختصاص جایگاه نایب رئیسی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان به استانداری آذربایجان شرقی است.

وی افزود: علی رغم ثبات جایگاه ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در سمت مقابل یعنی جمهوری آذربایجان، متاسفانه ریاست طرف ایرانی هر چند سال یکبار تغییر پیدا می کند و این امر، باعث بروز مشکلات و ناهماهنگی های مختلف در پیگیری موضوعات در روابط اقتصادی فی مابین شده است. اما در صورت حضور استاندار آذربایجان شرقی در جایگاه نایب رئیسی طرف ایرانی کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان، فعالین اقتصادی و تجار استان آذربایجان شرقی بهتر از قبل در توسعه روابط اقتصادی با جمهوری آذربایجان نقش آفرینی خواهند کرد.

دبیرمیز تجاری آذربایجان در اتاق بازرگانی همچنین افزود: ما توصیه می کنیم فعالین اقتصادی ارس در اتاق مشترک بازرگانی ایران-آذربایجان هم عضویت داشته باشند.

همچنین فعالین اقتصادی ارس به عنوان پیشگامان افزایش روابط اقتصادی ایران-آذربایجان، مشکلات و درخواست های خودشان را با رعایت اصول دیپلماتیک پیگیری مسائل؛ یعنی متعیّن بودن موضوعات، شفافیّت به همراه راهکار پیشنهادی را از طریق مجاری مربوطه نظیر اتاق بازرگانی، کمیسیون مشترک اقتصادی و نهادهای مسئول به صورت مستمر انجام دهند.

لازم به ذکر است؛ در نشست تخصّصی میز تجاری آذربایجان که به میزبانی منطقه آزاد ارس برگزار گردید، مشارکت کنندگان بخش خصوصی منطقه آزاد ارس در این برنامه مشکلاتی نظیر تطویل زمان تردد در مرزهای مشترک، اجبار صادرکنندگان به رفع تعهّد ارزی، بی ثباتی قوانین و مقررات در حوزه ورادات وصادرات ، کارشکنی های گاه و بیگاه طرف مقابل در تعاملات اقتصادی با اتباع ایرانی وعدم حمایت اصولی دولت از فعالین اقتصادی ایران در کشور هدف را از جمله مهم ترین مسائل و مشکلات خود بیان نمودند.

انتهای پیام/