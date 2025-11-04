به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این پیام آمده است: ۱۳ آبان یادآور سه رویداد بزرگ در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ تبعید امام خمینی (ره)، شهادت دانش‌آموزان در سال ۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام. این روز، نماد استقامت، بیداری و هویت انقلابی ملت ایران است.

وی با اشاره به تقارن این روز با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، افزود: همان‌گونه که حضرت زهرا(س) نماد ایمان، ایثار و روشنگری در مسیر حق بودند، نسل جوان امروز نیز با الهام از آن حضرت، در مسیر علم، دانایی و خودباوری حرکت می‌کند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، نقش دانش‌آموزان و جوانان را در آینده منطقه بسیار مهم دانست و گفت: دانش‌آموزان امروز، مدیران فردای ایران و ماکو هستند و بی‌تردید توسعه پایدار منطقه در گرو دانش، تلاش و باور این نسل به آینده‌ای روشن است.

سازمان منطقه آزاد ماکو با نگاه به نسل نو و سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌آفرینی، مسیر پیشرفت منطقه را با تکیه بر نیروی جوان ادامه می‌دهد.

گروسی در پایان، با گرامیداشت یاد شهیدان دانش‌آموز، از عموم همکاران، فرهنگیان و دانش‌آموزان خواست در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان با حضور پرشور خود، بار دیگر وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش بگذارند.

