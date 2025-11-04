به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ مهدی صفری، معاون اسبق دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفیر پیشین ایران درچین و روسیه، با اشاره به تحولات عمرانی و اقتصادی اخیر در منطقه گفت: در دو تا سه سال گذشته، شاهد تحول چشمگیری در زیرساخت‌های منطقه آزاد ماکو بوده‌ایم. جاده‌های اصلی در حال تکمیل هستند و امکانات لازم در حال ایجاد است. ماکو می‌تواند در جهش اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کند.

صفری افزود: من از سال‌ها پیش در جریان فعالیت‌های دکتر گروسی بوده‌ام و می‌دانم که اقدامات بزرگی در این منطقه انجام شده است. طرح احداث بزرگ‌ترین باغ گردو و پسته خاورمیانه یکی از ابتکارات ارزشمند منطقه آزاد ماکو است که می‌تواند ضمن توسعه صادرات، صدها شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند و حتی زمینه‌ساز رونق گردشگری شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه مسیرهای ارتباطی گفت: پیشنهاد می‌کنم جاده لجستیک منطقه آزاد ماکو به عنوان محور عبوری شانگهای، اوراسیا و اکو، با نام «جاده ابریشم» نام‌گذاری شود؛ چراکه ترانزیت یکی از محورهای مهم توسعه کشور است و نقطه عطف آن ماکو خواهد بود.

در ادامه این بازدید، دکتر حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز اظهار داشت: ماکو هرچند جوان‌ترین منطقه آزاد کشور است، اما مسیر توسعه خود را بر مبنای حرکت به‌سوی هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بنا نهاده است.

وی افزود: استفاده از هوش مصنوعی در حوزه‌های آبیاری، ترانزیت و تجارت از برنامه‌های اصلی ماست و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اولین شهرک اقتصادی دانش‌بنیان کشور در منطقه آزاد ماکو احداث خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان تصریح کرد: بر اساس طرح جامع منطقه، اولویت‌های اصلی ما در محورهای لجستیک و ترانزیت، امنیت غذایی، صنعت و معدن، شهر پوشاک و مبادلات تجاری تعریف شده است و در این مسیر با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه ملی حرکت خواهیم کرد.