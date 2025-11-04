خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منطقه آزاد ماکو می‌تواند کانون تقاطع کریدورهای غرب به شرق و شمال به جنوب باشد

منطقه آزاد ماکو می‌تواند کانون تقاطع کریدورهای غرب به شرق و شمال به جنوب باشد
کد خبر : 1709242
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اسبق دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفیر پیشین ایران درچین و روسیه، در جریان بازدید از منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: ماکو از موقعیتی استثنایی در مسیر کریدورهای بین‌المللی برخوردار است و می‌تواند به کانون تقاطع مسیرهای غرب به شرق و شمال به جنوب تبدیل شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ مهدی صفری، معاون اسبق دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و سفیر پیشین ایران درچین و روسیه،   با اشاره به تحولات عمرانی و اقتصادی اخیر در منطقه گفت: در دو تا سه سال گذشته، شاهد تحول چشمگیری در زیرساخت‌های منطقه آزاد ماکو بوده‌ایم. جاده‌های اصلی در حال تکمیل هستند و امکانات لازم در حال ایجاد است. ماکو می‌تواند در جهش اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کند.

صفری افزود: من از سال‌ها پیش در جریان فعالیت‌های دکتر گروسی بوده‌ام و می‌دانم که اقدامات بزرگی در این منطقه انجام شده است. طرح احداث بزرگ‌ترین باغ گردو و پسته خاورمیانه یکی از ابتکارات ارزشمند منطقه آزاد ماکو است که می‌تواند ضمن توسعه صادرات، صدها شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند و حتی زمینه‌ساز رونق گردشگری شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت توسعه مسیرهای ارتباطی گفت: پیشنهاد می‌کنم جاده لجستیک منطقه آزاد ماکو به عنوان محور عبوری شانگهای، اوراسیا و اکو، با نام «جاده ابریشم» نام‌گذاری شود؛ چراکه ترانزیت یکی از محورهای مهم توسعه کشور است و نقطه عطف آن ماکو خواهد بود.

در ادامه این بازدید، دکتر حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز اظهار داشت: ماکو هرچند جوان‌ترین منطقه آزاد کشور است، اما مسیر توسعه خود را بر مبنای حرکت به‌سوی هوشمندسازی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین بنا نهاده است.

وی افزود: استفاده از هوش مصنوعی در حوزه‌های آبیاری، ترانزیت و تجارت از برنامه‌های اصلی ماست و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اولین شهرک اقتصادی دانش‌بنیان کشور در منطقه آزاد ماکو احداث خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در پایان تصریح کرد: بر اساس طرح جامع منطقه، اولویت‌های اصلی ما در محورهای لجستیک و ترانزیت، امنیت غذایی، صنعت و معدن، شهر پوشاک و مبادلات تجاری تعریف شده است و در این مسیر با برنامه‌ریزی دقیق و نگاه ملی حرکت خواهیم کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ