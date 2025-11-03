طاعتیمقدم در دیدار مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی؛
ملوان هویت فرهنگی و ورزشی گیلان است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در دیدار با پژمان نوری مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی، با تأکید بر جایگاه ویژه این باشگاه در هویت اجتماعی و فرهنگی گفت: «ملوان نهتنها نماد ورزشی بندرانزلی، بلکه بخشی از فرهنگ و افتخار مردم گیلان است.»
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی؛ مصطفی طاعتیمقدم در مراسم تبادل تفاهم نامه همکاری با موسسه ورزشی ملوان با اشاره به پیشینه درخشان این تیم مردمی، اظهار داشت: «ملوان هویت انزلی است و من افتخار میکنم که یک ملوانی هستم. این تیم نهتنها یک باشگاه ورزشی، بلکه بخشی از هویت فرهنگی و اجتماعی گیلان محسوب میشود.»
وی با قدردانی از زحمات مجموعه مدیریتی و فنی باشگاه افزود: «تیم مدیریتی فعلی ملوان با حضور آقایان پوررشید، پژمان نوری و مازیار زارع، ترکیبی هماهنگ و کارآمد است که میتواند مسیر رشد و موفقیت باشگاه را هموار کند.»
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با اشاره به ضرورت ایجاد منابع مالی پایدار برای استمرار موفقیت این باشگاه تصریح کرد: «برای تحقق درآمد پایدار ملوان باید با همفکری و برنامهریزی، مسیرهای جدید سرمایهگذاری و حمایت را ایجاد کنیم تا این تیم مردمی بدون دغدغه مالی به فعالیت خود ادامه دهد.»
طاعتیمقدم در پایان ضمن آرزوی توفیق برای تیم فوتبال ملوان بندرانزلی، حمایت از ظرفیتهای ورزشی و فرهنگی منطقه را از اولویتهای سازمان منطقه آزاد انزلی دانست و ابراز امیدواری کرد که باشگاه موفیقت های ملوان امسال نیز در لیگ برتر و جام حذفی ادامه یابد.
در پایان این مراسم تفاهم همکاری اسپانسری به امضای طرفین رسید.