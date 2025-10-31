بازدید از پروژه شبیهساز هواپیماهای بوئینگ در کیش️
شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، سید علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مدیرعامل شرکت توسعه، از پروژه شبیهساز هواپیماهای بوئینگ MD سری 80 و بوئینگ 737 سری 300 و 400 دیدن کردند.
این شبیهساز با هدف ارتقای سطح آموزشهای تخصصی خلبانی و هوانوردی، و با بهرهگیری از فناوریهای روز دنیا، نهتنها به عنوان یک جاذبه آموزشی و فناورانه مدرن برای جزیره کیش اهمیت دارد، بلکه میتواند در حوزههای اقتصادی، آموزشی و گردشگری تخصصی نیز نقش مؤثری ایفاء کند.
️این پروژه با فراهم کردن زیرساخت لازم برای آموزش خلبانان، مهندسان پرواز و دیگر نیروهای متخصص، زمینهساز تبدیل جزیره کیش به یکی از قطبهای آموزش هوانوردی در منطقه خلیج فارس خواهد بود.
️گفتنی است؛ با بهرهبرداری از این پروژه، جزیره کیش گام مهمی در جهت توسعه آموزشهای تخصصی، اشتغالزایی و رونق اقتصادی در حوزه صنعت هوایی کشور برخواهد داشت.