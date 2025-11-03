خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انتصاب سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه اروند

انتصاب سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه اروند
کد خبر : 1708632
لینک کوتاه کپی شد.

با صدور حکمی از سوی رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، «امیر جاویدپور» به‌عنوان سرپرست شرکت سرمایه گذاری و توسعه اروند منصوب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، به موجب حکمی از سوی مصطفی خانزادی، امیر جاویدپور به سمت سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه اروند منصوب گردید.

در متن این حکم، بر لزوم رعایت سلسله‌مراتب سازمانی، بهره‌گیری مؤثر از تجارب مدیریتی گذشته و تلاش در جهت تحقق اهداف و مأموریت‌های شرکت تأکید شده است.

امیر جاویدپور دارای مدرک دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری بوده و پیش از این، عهده‌دار مسئولیت‌هایی از جمله معاون فنی و عمرانی استانداری البرز، شهردار بروجرد، رئیس امور اداری و مالی اداره کل حوزه شهردار تهران و معاون شهردار منطقه ۲۱ تهران بوده‌ است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ