انتصاب سرپرست شرکت سرمایهگذاری و توسعه اروند
با صدور حکمی از سوی رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، «امیر جاویدپور» بهعنوان سرپرست شرکت سرمایه گذاری و توسعه اروند منصوب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، به موجب حکمی از سوی مصطفی خانزادی، امیر جاویدپور به سمت سرپرست شرکت سرمایهگذاری و توسعه اروند منصوب گردید.
در متن این حکم، بر لزوم رعایت سلسلهمراتب سازمانی، بهرهگیری مؤثر از تجارب مدیریتی گذشته و تلاش در جهت تحقق اهداف و مأموریتهای شرکت تأکید شده است.
امیر جاویدپور دارای مدرک دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری بوده و پیش از این، عهدهدار مسئولیتهایی از جمله معاون فنی و عمرانی استانداری البرز، شهردار بروجرد، رئیس امور اداری و مالی اداره کل حوزه شهردار تهران و معاون شهردار منطقه ۲۱ تهران بوده است.