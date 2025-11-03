به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، به موجب حکمی از سوی مصطفی خانزادی، امیر جاویدپور به سمت سرپرست شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه اروند منصوب گردید.

در متن این حکم، بر لزوم رعایت سلسله‌مراتب سازمانی، بهره‌گیری مؤثر از تجارب مدیریتی گذشته و تلاش در جهت تحقق اهداف و مأموریت‌های شرکت تأکید شده است.

امیر جاویدپور دارای مدرک دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری بوده و پیش از این، عهده‌دار مسئولیت‌هایی از جمله معاون فنی و عمرانی استانداری البرز، شهردار بروجرد، رئیس امور اداری و مالی اداره کل حوزه شهردار تهران و معاون شهردار منطقه ۲۱ تهران بوده‌ است.

