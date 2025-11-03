خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید و بررسی میدانی متخصصان؛

اروند در مسیر پژوهش‌های نظام‌مند باستان‌شناسی

اروند در مسیر پژوهش‌های نظام‌مند باستان‌شناسی
کد خبر : 1708631
لینک کوتاه کپی شد.

گروهی از اعضای انجمن علمی ایران‌شناسی کشور به‌همراه جمعی از استادان تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز در بازدیدی پژوهشی از منطقه آزاد اروند، وضعیت محوطه‌های باستانی این محدوده را ارزیابی کرده و ضرورت برنامه‌ریزی برای مطالعات نظام‌مند باستان‌شناسی را مورد تأکید قرار دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سعید پیرمند، پژوهشگر باستان‌شناسی و کارشناس میراث‌فرهنگی سازمان، در این بازدید با تشریح روند شکل‌گیری جوامع اولیه در حاشیه اروندرود، سه محوطه «ایشان جُرُف»، «عبادان» و «محرزی» را به‌عنوان نقاط کلیدی در شناخت تاریخ استقرارهای انسانی منطقه معرفی کرد. او با اشاره به شواهد سفالی و آثار تجاری کشف‌شده، گفت: این داده‌ها نقش تاریخی اروند را در شبکه مراودات اقتصادی خلیج‌فارس و بین‌النهرین نشان می‌دهند.

اروند در مسیر پژوهش‌های نظام‌مند باستان‌شناسی

در جریان این بازدید، پژوهشگران علاوه بر بررسی لایه‌های تاریخی، شرایط حفاظتی محوطه‌ها را نیز ارزیابی کردند و مواردی چون فرسایش طبیعی، تغییر کاربری اراضی و آثار حفاری‌های غیرمجاز را به‌عنوان تهدیدهای جاری برای میراث منطقه برشمردند.

پیرمند با تأکید بر اینکه تعیین قدمت واقعی شهرهای آبادان و خرمشهر منوط به انجام کاوش‌های علمی و مرحله‌بندی‌شده است، اعلام کرد: پیشنهاد آغاز مطالعات ژئوفیزیک، ایجاد پایگاه پژوهشی و تدوین طرح جامع کاوش و حفاظت در دستور ارائه به سازمان قرار گرفته است.

اروند در مسیر پژوهش‌های نظام‌مند باستان‌شناسی

در پایان مقرر شد گزارش تخصصی این بازدید برای مراجع مرتبط تنظیم و پیگیری تشکیل کارگروه مشترک میان پژوهشگران دانشگاهی و واحد میراث‌فرهنگی منطقه آغاز شود تا روند برنامه‌ریزی و اجرای مطالعات باستان‌شناسی در اروند چارچوب‌مند و مستمر دنبال شود.

اروند در مسیر پژوهش‌های نظام‌مند باستان‌شناسی

 
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ