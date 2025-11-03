بازدید و بررسی میدانی متخصصان؛
اروند در مسیر پژوهشهای نظاممند باستانشناسی
گروهی از اعضای انجمن علمی ایرانشناسی کشور بههمراه جمعی از استادان تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز در بازدیدی پژوهشی از منطقه آزاد اروند، وضعیت محوطههای باستانی این محدوده را ارزیابی کرده و ضرورت برنامهریزی برای مطالعات نظاممند باستانشناسی را مورد تأکید قرار دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، سعید پیرمند، پژوهشگر باستانشناسی و کارشناس میراثفرهنگی سازمان، در این بازدید با تشریح روند شکلگیری جوامع اولیه در حاشیه اروندرود، سه محوطه «ایشان جُرُف»، «عبادان» و «محرزی» را بهعنوان نقاط کلیدی در شناخت تاریخ استقرارهای انسانی منطقه معرفی کرد. او با اشاره به شواهد سفالی و آثار تجاری کشفشده، گفت: این دادهها نقش تاریخی اروند را در شبکه مراودات اقتصادی خلیجفارس و بینالنهرین نشان میدهند.
در جریان این بازدید، پژوهشگران علاوه بر بررسی لایههای تاریخی، شرایط حفاظتی محوطهها را نیز ارزیابی کردند و مواردی چون فرسایش طبیعی، تغییر کاربری اراضی و آثار حفاریهای غیرمجاز را بهعنوان تهدیدهای جاری برای میراث منطقه برشمردند.
پیرمند با تأکید بر اینکه تعیین قدمت واقعی شهرهای آبادان و خرمشهر منوط به انجام کاوشهای علمی و مرحلهبندیشده است، اعلام کرد: پیشنهاد آغاز مطالعات ژئوفیزیک، ایجاد پایگاه پژوهشی و تدوین طرح جامع کاوش و حفاظت در دستور ارائه به سازمان قرار گرفته است.
در پایان مقرر شد گزارش تخصصی این بازدید برای مراجع مرتبط تنظیم و پیگیری تشکیل کارگروه مشترک میان پژوهشگران دانشگاهی و واحد میراثفرهنگی منطقه آغاز شود تا روند برنامهریزی و اجرای مطالعات باستانشناسی در اروند چارچوبمند و مستمر دنبال شود.