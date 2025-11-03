به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سعید پیرمند، پژوهشگر باستان‌شناسی و کارشناس میراث‌فرهنگی سازمان، در این بازدید با تشریح روند شکل‌گیری جوامع اولیه در حاشیه اروندرود، سه محوطه «ایشان جُرُف»، «عبادان» و «محرزی» را به‌عنوان نقاط کلیدی در شناخت تاریخ استقرارهای انسانی منطقه معرفی کرد. او با اشاره به شواهد سفالی و آثار تجاری کشف‌شده، گفت: این داده‌ها نقش تاریخی اروند را در شبکه مراودات اقتصادی خلیج‌فارس و بین‌النهرین نشان می‌دهند.

در جریان این بازدید، پژوهشگران علاوه بر بررسی لایه‌های تاریخی، شرایط حفاظتی محوطه‌ها را نیز ارزیابی کردند و مواردی چون فرسایش طبیعی، تغییر کاربری اراضی و آثار حفاری‌های غیرمجاز را به‌عنوان تهدیدهای جاری برای میراث منطقه برشمردند.

پیرمند با تأکید بر اینکه تعیین قدمت واقعی شهرهای آبادان و خرمشهر منوط به انجام کاوش‌های علمی و مرحله‌بندی‌شده است، اعلام کرد: پیشنهاد آغاز مطالعات ژئوفیزیک، ایجاد پایگاه پژوهشی و تدوین طرح جامع کاوش و حفاظت در دستور ارائه به سازمان قرار گرفته است.

در پایان مقرر شد گزارش تخصصی این بازدید برای مراجع مرتبط تنظیم و پیگیری تشکیل کارگروه مشترک میان پژوهشگران دانشگاهی و واحد میراث‌فرهنگی منطقه آغاز شود تا روند برنامه‌ریزی و اجرای مطالعات باستان‌شناسی در اروند چارچوب‌مند و مستمر دنبال شود.