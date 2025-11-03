در دیدار سفیر ایران در جمهوری آذربایجان با مدیرعامل منطقه آزاد ارس عنوان شد؛
نقش راهبردی منطقه آزاد ارس در گسترش همکاریهای اقتصادی ایران و آذربایجان
مجتبی دمیرچیلو سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان با حضور در سازمان منطقه آزاد ارس با هادی مقدم زاده مدیرعامل این منطقه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ارس، در این دیدار که با هدف بررسی راههای توسعه همکاریهای اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان برگزار شد، دو طرف بر نقش کلیدی منطقه آزاد ارس به عنوان دروازه تعاملات اقتصادی دو کشور تأکید کردند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در این دیدار با اشاره به موقعیت ممتاز جغرافیایی ارس و اینکه این منطقه صنعتی ترین منطقه آزاد ارس کشور است، گفت: ارس بهعنوان نقطه تلاقی اقتصاد ایران و قفقاز، ظرفیت تبدیلشدن به محور مبادلات صنعتی، کشاورزی و اقتصادی میان دو کشور را دارد.
مقدم زاده ضمن تشریح پروژههای زیرساختی، صنعتی و لجستیکی در حال اجرا در این منطقه و مزیت های رقابتی ارس، ابراز امیدواری کرد با حمایت متقابل دو کشور دوست و برادر ایران و آذربایجان، زمینه برای حضور سرمایهگذاران آذربایجانی در ارس بیش از پیش فراهم شود.
وی با تاکید بر اینکه ارس در مسیر گذرگاه های مهم بین المللی نظیر کریدور شمال-جنوب و جاده ابریشم قرار دارد، افزود: با راه اندازی منطقه آزاد مشترک بین ایران و آذربایجان می توان شاهد تحولات بزرگی در زمینه رونق تبادلات اقتصادی، فناوری، کشاورزی، صنعت و لجستیک میان دو کشور بود.
مقدم زاده افزود: تعداد زیادی از واحدهای صنعتی فعال در منطقه آزاد ارس با سرمایهگذاری شهروندان جمهوری آذربایجان و ترکیه در حال فعالیت هستند و ما به عنوان دوستان و برادران منطقهای، حمایت کامل خود را از آنان اعلام میکنیم. همچنین از تمامی سرمایهگذاران داخلی و خارجی دعوت میکنیم تا با اطمینان از ظرفیتها، مشوقها و امنیت اقتصادی ارس، در این منطقه سرمایهگذاری کنند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار، با ابراز خرسندی از روند توسعه در منطقه آزاد ارس، این منطقه را یکی از مراکز مستعد همکاریهای اقتصادی دوجانبه دانست و افزود: اتصال ظرفیتهای لجستیکی و صنعتی ارس با بازارهای آذربایجان میتواند سهم مهمی در افزایش مبادلات و تقویت پیوندهای مردم دو کشور ایفاء کند.