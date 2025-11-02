تجلیل سازمان جهانی مناطق آزاد از حضور و سخنرانی رضا مسرور در اجلاس جهانی هاینان
در پی برگزاری یازدهمین کنگره جهانی سازمان جهانی مناطق آزاد در هاینان چین، دکتر محمد الزورانی، رئیس این سازمان، طی نامهای رسمی از مشارکت و سخنرانی رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی قدردانی کرد.
به گزارش ایلنا؛ محمد الزورانی در این نامه، ضمن اشاره به نقشآفرینی مؤثر مسرور در تبادل دیدگاهها و ارائه تحلیلهای تخصصی، تأکید کرده است که حضور دبیر شورایعالی مناطق آزاد به غنای مباحث کنگره افزوده و در شکلدهی به مسیرهای نوین توسعه مناطق آزاد در سطح جهانی تأثیرگذار بوده است.
دکتر الزورانی همچنین با ابراز خرسندی از حضور هیئت ایرانی در این رویداد بینالمللی، خواستار استمرار همکاریها و مشارکت فعال جمهوری اسلامی ایران در ابتکارات آینده سازمان جهانی مناطق آزاد شد.
رضا مسرور در پاسخ به این پیام، ضمن قدردانی از حسن توجه سازمان جهانی، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش تعاملات چندجانبه و میزبانی دورههای آتی این اجلاس جهانی تأکید کرد.
این تجلیل، نشانهای از جایگاه روبهرشد مناطق آزاد ایران در تعاملات بینالمللی و نقشآفرینی فعال در مجامع تخصصی جهانی است.