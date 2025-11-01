به گزارش ایلنا، سید علی مدنی‌زاده در جمع خبرنگاران در جزیره کیش، با اشاره به افتتاح پروژه‌های فرودگاهی در دقایق آغازین سفر خود به این جزیره، بیان داشت: اقدامات اجرایی پروژه هایی که افتتاح شدند، حاصل مجموعه زحمات چندین ساله همکاران در منطقه آزاد کیش به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان است.

مدنی‌زاده با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد دریا محور اظهار داشت: ما داریم تلاش می‌کنیم تحولی در این منطقه، که بخش هایی از آن، از جمله کل منطقه مکران و چابهار و نیز خود کیش، منطقه آزاد محسوب می شوند ایجاد کنیم.

وی تأکید کرد: تمام دغدغه وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۴ بعنوان سال «سرمایه گذاری برای تولید»، بحث جذب سرمایه گذاری است و انشالله بتونیم برای چند سال آینده، افق زیبایی را برای همه ملت ایران در این مناطق رقم بزنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سؤالی در خصوص هدف گذاری این وزارتخانه برای سرمایه گذاری در کشور عنوان کرد: در مجموع، پروژه‌های سرمایه گذاری هدف، در وزارت امور اقتصادی و دارایی معادل ۱۰۰ میلیارد دلار است که بخش هایی از آن هم به سازمان مناطق آزاد اختصاص خواهد یافت.

مدنی‌زاده افزود: بطور مشخص و در مورد جزیره‌ کیش، اولین هدفی که ما دنبال می‌کنیم، این است که آن را تبدیل به اولین هاب هوایی کشور کنیم و دیگر اینکه، این جزیره تبدیل به مرکز اقتصاد دیجیتال و اولین منطقه آزاد نمونه در این خصوص بشود.

وی تصریح کرد: قطعا اولین چیزی که طی این سفر به دنبال آن خواهیم بود این است که ببینیم مشکلات مردم و فعالان اقتصادی در جزیره کیش، چه است و برای حل آن چه موانعی وجود دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز امیدواری کرد، با تلاش های بعمل آمده، مشکلات برای ساکنین، گردشگران و فعالان اقتصادی جزیره کیش، به حداقل برسد.

