محور توسعه تجارت و جذب سرمایه در مناطق آزاد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نشست مشترک به میزبانی اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد و با هدف بررسی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و گسترش همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای شکل گرفت.

قنادزاده با اشاره به تفاهم‌نامه ۲۳ بندی منعقد شده میان دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت در سال گذشته، گفت: «این تفاهم‌نامه از جمله همکاری‌های موفق در حوزه تجارت خارجی است و تاکنون نتایج مؤثری در توسعه تعاملات اقتصادی با کشورهای همسایه به همراه داشته است.»

وی افزود: «برگزاری چنین نشست‌هایی، گامی مهم در جهت تقویت ظرفیت سرمایه‌پذیری مناطق آزاد و ایجاد زمینه‌های همکاری اقتصادی پایدار است.»

معاون ارتقای کسب‌وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران همچنین خبر داد که به‌زودی تعداد رایزنان بازرگانی ایران به ۳۵ نفر افزایش می‌یابد تا نقشی مؤثرتر در توسعه روابط اقتصادی کشور با دیگر کشورها ایفاء کنند.

در این نشست، رایزنان بازرگانی و فعالان اقتصادی نیز به بررسی فرصت‌ها و موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری و تجارت منطقه‌ای پرداختند و بر لزوم هماهنگی بیشتر میان مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت برای تسهیل جریان سرمایه و کالا تأکید کردند.

