آخرین گام‌ها برای ملی شدن پلاک خودروهای مناطق آزاد / اعلام جزئیات جدید از سوی معاون اقتصادی شورای‌عالی مناطق آزاد

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از نهایی شدن مراحل فنی طرح ملی شدن پلاک خودروهای مناطق آزاد خبر داد و گفت: زیرساخت‌های سامانه‌ای این طرح تا ده روز آینده تکمیل می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، اسفندیار شاه‌منصوری، معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جریان سفر کاری خود به منطقه آزاد اروند‌ از پیشرفت اجرای مصوبه مربوط به ملی شدن پلاک خودروهای وارداتی در بازه زمانی سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸ خبر داد.

وی در تشریح جزئیات این طرح اظهار کرد: مطابق مصوبه ابلاغی، امکان ملی شدن پلاک خودروهای دارای پلاک مناطق آزاد فراهم شده و اطلاع‌رسانی لازم به ساکنان و فعالان اقتصادی انجام شده است و تاکنون تعداد قابل توجهی از مالکان نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کرده‌اند.

شاه‌منصوری با اشاره به برخی تأخیرهای فنی در روند اجرا افزود: از آنجا که این طرح برای نخستین‌بار در کشور اجرا می‌شود، لازم بود زیرساخت‌های سامانه جامع تجارت و سایر سامانه‌های مرتبط به‌روزرسانی شوند. این فرآیند اکنون توسط تیم‌های مهندسی و پیمانکاران در حال تکمیل است و پیش‌بینی می‌شود ظرف ده روز آینده نهایی شود.

وی درباره موضوع هزینه‌ها نیز توضیح داد: مناطق آزاد در تعیین هزینه‌ها نقشی ندارند و دریافت عوارض بر اساس سال ساخت خودرو، توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران انجام می‌شود.

معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد همچنین به جزئیات سفر خود به اروند اشاره کرد و گفت: در نشست با مدیران معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند، دستورات اخیر دبیرخانه ابلاغ شد و در بازدید از واحدهای تولیدی و شرکت‌های فعال منطقه، موضوع تخصیص ارز و مشکلات فعالان اقتصادی بررسی و به جمع‌بندی‌های مناسبی دست یافتیم.

شاه‌منصوری در پایان افزود: یکی از موضوعات مورد بررسی، وضعیت دو مجوزی برخی فعالان اقتصادی بود که از مطالبات اصلی اتاق‌های بازرگانی منطقه محسوب می‌شود و امیدواریم با هماهنگی‌های انجام‌شده، بهترین راهکارها برای رفع موانع و تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی ارائه شود.

 

