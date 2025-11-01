خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هم‌افزایی شورای‌عالی مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت برای توسعه مبادلات تجاری اروند

هم‌افزایی شورای‌عالی مناطق آزاد و سازمان توسعه تجارت برای توسعه مبادلات تجاری اروند
کد خبر : 1707894
لینک کوتاه کپی شد.

درادامه همکاری‌های مشترک میان سازمان توسعه تجارت ایران و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دومین بازدید میدانی از مناطق آزاد کشور با حضور اسفندیار شاه‌منصوری، معاون اقتصادی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و دکتر قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت از منطقه آزاد اروند انجام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در نخستین روز این سفر نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد ضمن دیدار با فعالان اقتصادی منطقه، از ده طرح و فعالیت اقتصادی متنوع بازدید کردند و در نشستی مشترک با مدیران معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند، بر تبیین قوانین، تسهیل فرآیندهای کاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید تأکید شد.

در دومین روز، نشست مشترکی با حضور مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت، فعالان اقتصادی و مدیران منطقه آزاد اروند برگزار شد.

همچنین، جلسه‌ای آنلاین با رایزنان اقتصادی کشورهای عراق و قطر ترتیب یافت که طی آن، مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی منطقه بررسی و پاسخ‌های لازم ارائه شد.

اسفندیارشاه‌منصوری با اشاره به رویکرد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد برای رفع موانع و ایجاد بسترهای پایدار سرمایه‌گذاری در اروند، اظهار داشت: امید است با استمرار این بازدیدها و تعاملات، گام‌های مؤثری در جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی و تسریع در روند توسعه منطقه برداشته شود تا شاهد تحولات مثبت در مسیر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در اروند باشیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ