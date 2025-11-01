به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در نخستین روز این سفر نمایندگان دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد ضمن دیدار با فعالان اقتصادی منطقه، از ده طرح و فعالیت اقتصادی متنوع بازدید کردند و در نشستی مشترک با مدیران معاونت اقتصادی سازمان منطقه آزاد اروند، بر تبیین قوانین، تسهیل فرآیندهای کاری و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید تأکید شد.

در دومین روز، نشست مشترکی با حضور مدیران ارشد سازمان توسعه تجارت، فعالان اقتصادی و مدیران منطقه آزاد اروند برگزار شد.

همچنین، جلسه‌ای آنلاین با رایزنان اقتصادی کشورهای عراق و قطر ترتیب یافت که طی آن، مسائل و چالش‌های فعالان اقتصادی منطقه بررسی و پاسخ‌های لازم ارائه شد.

اسفندیارشاه‌منصوری با اشاره به رویکرد دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد برای رفع موانع و ایجاد بسترهای پایدار سرمایه‌گذاری در اروند، اظهار داشت: امید است با استمرار این بازدیدها و تعاملات، گام‌های مؤثری در جهت حل مشکلات فعالان اقتصادی و تسریع در روند توسعه منطقه برداشته شود تا شاهد تحولات مثبت در مسیر تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در اروند باشیم.

