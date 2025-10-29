آیین بهرهبرداری از پروژههای زیرساختی فرودگاه بینالمللی کیش؛
ارتقای ایمنی پروازها و گامی بزرگ در مسیر هوشمندسازی
️با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، رئیس کل گمرک ایران، مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران و مدیران عامل مناطق آزاد کشور، مجموعهای از پروژههای زیرساختی و فناورانه فرودگاه بینالمللی کیش به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، در این مراسم، باند جنوبی فرودگاه کیش، برج مراقبت و ساختمان تکنیکال بلاک جدید، سامانههای ناوبری DVOR/DME و ILS/DME، سیستم روشنایی CAT II افتتاح شدند؛ پروژههایی که نقش مهمی در ارتقای ایمنی پرواز، افزایش ظرفیت عملیاتی و تبدیل کیش به یکی از فرودگاههای پیشرفته کشور ایفا میکنند.
عزتالله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، در این آئین ضمن قدردانی از مسئولان، پیمانکاران و نیروهای اجرایی پروژهها گفت: اولین باند استاندارد کشور با عرض ۶۰ متر و اجرای روشنایی CAT II در فرودگاه کیش به بهرهبرداری رسیده است. این باند یکی از شاخصترین و کاملاً استانداردترین باندهای کشور به شمار میآید.
وی با اشاره به نصب و راهاندازی سامانه دقیق فرود (ILS) برای نخستینبار در این فرودگاه افزود: با توجه به شرایط اقلیمی جزیره کیش که معمولاً با مه صبحگاهی یا گرد و غبار محلی همراه است، این سامانه موجب کاهش لغو و تأخیر پروازها و افزایش دقت فرود شده است؛ بهگونهای که حداقل دید لازم برای فرود از ۲۴۰۰ متر به ۸۰۰ متر ارتقا یافته است.
مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاههای کیش همچنین از نصب سامانه «DVOR/DME» بهعنوان سامانه تقرب پروازها خبر داد و گفت: این سیستم امکان نشست و برخاست ایمنتر و دقیقتر را برای خلبانان فراهم میکند و در شرایط جوی دشوار نقش تعیینکنندهای دارد.
محمدی در ادامه به افتتاح برج مراقبت جدید فرودگاه اشاره کرد و اظهار داشت: برج جدید با بهرهگیری از آخرین نسل تجهیزات فرستنده، گیرنده و سیستم سوئیچینگ پیشرفته ساخته شده و پس از سه ماه آزمایش موفق، امشب بهصورت رسمی به بهرهبرداری میرسد. این برج نماد نوسازی و هوشمندسازی در صنعت هوانوردی کشور است.
وی همچنین با اشاره به دستاوردهای فرودگاه کیش در حوزه فناوری و هوشمندسازی گفت: فرودگاه کیش هماکنون دارای هوشمندترین ترمینال کشور است که دو سال پیش افتتاح شد و به ۱۰ پل تلسکوپی و سامانههای کاملاً مکانیزه در حوزه پذیرش مسافر، بار و پرداختهای الکترونیکی مجهز است. تمامی محاسبات مالی و عملیاتی این فرودگاه از طریق نرمافزارهای داخلی و بومی انجام میشود.
مدیرعامل شرکت توسعه بنادر و فرودگاههای کیش در ادامه از اجرای چند طرح مهم دیگر خبر داد و افزود: پروژههای در دست اقدام شامل سایت جدید سوخترسانی با ظرفیت چهار و نیم میلیون لیتر، شاپ بزرگ هلیکوپتری کشور با پیشرفت ۸۰ درصدی، و مرکز تعمیر و نگهداری هواپیما (MRO) با مشارکت بخش خصوصی است. برای اجرای این طرحها، بیش از هزار و پانصد میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
او با تأکید بر استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان داخلی گفت: در حوزه روشنایی باند و سامانههای هوشمند ترمینال، از فناوریها و نرمافزارهای کاملاً بومی استفاده شده که نقش قابلتوجهی در افزایش بهرهوری و کاهش مصرف انرژی داشته است.
محمدی در ادامه با اشاره به افزایش فعالیتهای فرودگاهی افزود: در حال حاضر سالانه بیش از ۲۳ هزار و ۶۰۰ نشست و برخاست در فرودگاه کیش انجام میشود و این فرودگاه از نظر سطح تجهیزات و خدمات در زمره برترین فرودگاههای کشور قرار دارد. هدف ما این است که مردم اثر این سرمایهگذاریها را در کیفیت خدمات و تسهیلات فرودگاهی بهطور ملموس احساس کنند.
وی در پایان از آغاز پروازهای بینالمللی جدید خبر داد و گفت: از ۸ آبان، نخستین پرواز مستقیم از بغداد به کیش توسط شرکت هواپیمایی العراقیه انجام میشود و طبق برنامه، هفتهای شش پرواز میان بغداد و کیش برقرار خواهد شد. جذب ایرلاینهای خارجی یکی از سیاستهای اصلی منطقه آزاد کیش است و ما زیرساختهای لازم برای اجرای این سیاست را فراهم کردهایم.