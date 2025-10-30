خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش دقت و ایمنی پروازها با بهره‌برداری از برج مراقبت جدید فرودگاه کیش

افزایش دقت و ایمنی پروازها با بهره‌برداری از برج مراقبت جدید فرودگاه کیش
کد خبر : 1707850
لینک کوتاه کپی شد.

️برج مراقبت و تکنیکال بلاک فرودگاه بین‌المللی کیش با حضور علی مدنی زاده وزیر امور اقتصاد و دارایی افتتاح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، آیین افتتاح و آغاز به کار پروژه‌های بزرگ فرودگاه بین‌المللی کیش با حضور سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، معاونان وزیر اقتصاد، رییس گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان هواپیمایی کشوری، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مدیران عامل مناطق آزاد برگزار شد.

برج مراقبت جدید فرودگاه بین‌المللی کیش نقشی حیاتی در هدایت و نظارت بر ترافیک هوایی این منطقه دارد و با استفاده از فناوری‌های مدرن و پیشرفته ساخته شده است. این پروژه با هدف بهبود کیفیت خدمات، افزایش ایمنی پروازها و استانداردسازی فرودگاه بین‌المللی کیش طراحی شده است. برج مراقبت جدید با بهره‌مندی از مصالح مقاوم و تجهیزات مدرن شامل سامانه‌های سوئیچینگ (VCCS)، فرستنده و گیرنده‌های رادیویی، سامانه‌های کمک‌ناوبری DVOR/DME و ILS/DME و سامانه‌های ارتباطی دقیق، امکان کنترل پروازها را با حداکثر ایمنی و دقت فراهم می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ