به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، آیین افتتاح و آغاز به کار پروژه‌های بزرگ فرودگاه بین‌المللی کیش با حضور سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، معاونان وزیر اقتصاد، رییس گمرک جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان هواپیمایی کشوری، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌های کشور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و مدیران عامل مناطق آزاد برگزار شد.

برج مراقبت جدید فرودگاه بین‌المللی کیش نقشی حیاتی در هدایت و نظارت بر ترافیک هوایی این منطقه دارد و با استفاده از فناوری‌های مدرن و پیشرفته ساخته شده است. این پروژه با هدف بهبود کیفیت خدمات، افزایش ایمنی پروازها و استانداردسازی فرودگاه بین‌المللی کیش طراحی شده است. برج مراقبت جدید با بهره‌مندی از مصالح مقاوم و تجهیزات مدرن شامل سامانه‌های سوئیچینگ (VCCS)، فرستنده و گیرنده‌های رادیویی، سامانه‌های کمک‌ناوبری DVOR/DME و ILS/DME و سامانه‌های ارتباطی دقیق، امکان کنترل پروازها را با حداکثر ایمنی و دقت فراهم می‌کند.