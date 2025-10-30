به گزارش ایلنا به نقل از شرکت توسعه بنادر و فرودگاه های منطقه آزاد کیش، برج مراقبت جدید فرودگاه بین‌المللی کیش با حضور مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران به بهره‌برداری رسید. این پروژه با هدف افزایش ایمنی پروازها، ارتقای خدمات ناوبری و توسعه زیرساخت‌های هوایی جزیره اجرا شده است.

انتهای پیام/