گزارش تصویری از بهرهبرداری از برج مراقبت جدید فرودگاه کیش
برج مراقبت جدید فرودگاه بینالمللی کیش با حضور مسئولان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران به بهرهبرداری رسید. این پروژه با هدف افزایش ایمنی پروازها، ارتقای خدمات ناوبری و توسعه زیرساختهای هوایی جزیره اجرا شده است.
