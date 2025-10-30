به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی و فناورانه فرودگاه بین‌المللی کیش شامل باند جنوبی فرودگاه کیش، برج مراقبت و ساختمان تکنیکال بلاک جدید، سامانه‌های ناوبری DVOR/DME و ILS/DME، سیستم روشنایی CAT II با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دبیر شورای عالی مناطق آزاد، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، رئیس کل گمرک ایران، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و مدیران عامل مناطق آزاد کشور، به بهره‌برداری رسید.

