خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری هفتگی میز خدمت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس برای رفع موانع سرمایه‌گذاران

برگزاری هفتگی میز خدمت سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس برای رفع موانع سرمایه‌گذاران
کد خبر : 1707724
لینک کوتاه کپی شد.

در اجرای دستور مستقیم ریاست هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، میز خدمت سرمایه‌گذاری به صورت هفتگی و با حضور مستقیم معاون توسعه اقتصادی و مدیران برای رسیدگی فوری و رصد مستمر مشکلات فعالان اقتصادی در منطقه دایر می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان از راه‌اندازی هفتگی میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف پایش و رفع چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خبر داد  و گفت: با تأکید ریاست هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و در راستای شعار سال، میز خدمت سرمایه‌گذاری به صورت هفتگی و در روزهای سه‌شنبه تشکیل خواهد شد. هدف ما ایجاد یک کانال ارتباطی بدون واسطه، شفاف و اثرگذار برای شناسایی و حل سریع مسائل آنان است.

جلیلی با اشاره به آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری لازم برای تسهیل این فرآیند افزود: به منظور خدمات‌رسانی منظم و جلوگیری از اتلاف وقت سرمایه‌گذاران، سامانه نوبت‌دهی مجازی و هوشمندی راه‌اندازی و سالن جلسات نیز تجهیز شده است. سرمایه‌گذاران گرامی می‌توانند برای ثبت درخواست و اخذ نوبت به نشانی invest.arasfz.ir مراجعه و موارد خود را به صورت متمرکز ثبت نمایند.

بر این اساس،میز خدمت سرمایه‌گذاری هر سه‌شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در سالن میز خدمت واقع در معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس آماده ارائه خدمات به کلیه متقاضیان، سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ