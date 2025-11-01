به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری این سازمان از راه‌اندازی هفتگی میز خدمت سرمایه‌گذاری با هدف پایش و رفع چالش‌های پیش‌روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: با تأکید ریاست هیات مدیره و مدیرعامل سازمان و در راستای شعار سال، میز خدمت سرمایه‌گذاری به صورت هفتگی و در روزهای سه‌شنبه تشکیل خواهد شد. هدف ما ایجاد یک کانال ارتباطی بدون واسطه، شفاف و اثرگذار برای شناسایی و حل سریع مسائل آنان است.

جلیلی با اشاره به آماده‌سازی زیرساخت‌های فنی و نرم‌افزاری لازم برای تسهیل این فرآیند افزود: به منظور خدمات‌رسانی منظم و جلوگیری از اتلاف وقت سرمایه‌گذاران، سامانه نوبت‌دهی مجازی و هوشمندی راه‌اندازی و سالن جلسات نیز تجهیز شده است. سرمایه‌گذاران گرامی می‌توانند برای ثبت درخواست و اخذ نوبت به نشانی invest.arasfz.ir مراجعه و موارد خود را به صورت متمرکز ثبت نمایند.

بر این اساس،میز خدمت سرمایه‌گذاری هر سه‌شنبه از ساعت ۱۴ تا ۱۸ در سالن میز خدمت واقع در معاونت توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس آماده ارائه خدمات به کلیه متقاضیان، سرمایه‌گذاران و صاحبان کسب‌وکار خواهد بود.

