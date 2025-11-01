مناطق آزاد پیشران تحول اقتصادی کشور هستند
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تأکید بر نقش محوری مناطق آزاد در رشد و توسعه اقتصادی کشور گفت: اصلاحیه قانون مناطق آزاد پس از ۳۲ سال، با هدف افزایش سرمایهگذاری و تسهیل فعالیتهای اقتصادی در کیش و دیگر مناطق آزاد کشور اجرایی شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رضا مسرور در نشست مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی با فعالان اقتصادی جزیره کیش، ضمن قدردانی از حضور و همراهی فعالان بخش خصوصی، به تشریح دستاوردها و برنامههای توسعهای مناطق آزاد پرداخت.
مسرور با اشاره به روند تدوین و تصویب اصلاحیه قانون مناطق آزاد اظهار کرد: این اصلاحیه حاصل تلاش کارشناسی و مشارکت فعال فعالان اقتصادی است و محورهایی همچون بازگشت معافیتهای مالیاتی، حذف مالیات بر ارزش افزوده و تسهیل در فرآیندهای تولید و تجارت را دربرمیگیرد. با حمایت دولت و مجلس شورای اسلامی، زمینه اجرای این اصلاحات مهم فراهم شده است.
وی با بیان اینکه در دولت نسبت به مناطق آزاد دو نگاه وجود دارد، افزود: یک نگاه، مناطق آزاد را صرفاً محل واردات و قاچاق میداند، اما نگاه راهبردیتر این است که توسعه کشور از دل مناطق آزاد میگذرد. خوشبختانه وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر همین رویکرد تأکید کردند و مناطق آزاد را موتور محرک توسعه ملی دانستند.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین به برخی از دستاوردهای اخیر در حوزه اجرایی اشاره کرد و گفت: رفع محدودیت ورود موقت خودروهای بالای ۲۵۰۰ سیسی، حل مسئله مالیات مضاعف بر ارزش افزوده و بهبود فرآیند تخصیص ارز به واحدهای تولیدی با ایجاد نظام نوبتدهی منظم در سازمانهای مناطق آزاد، از جمله گامهای عملی اخیر در جهت رونق اقتصادی این مناطق است.
مسرور در پایان با ابراز امیدواری نسبت به اجرای کامل اصلاحیه قانون مناطق آزاد خاطرنشان کرد: با تداوم حمایتهای دولت، مجلس و فعالان اقتصادی، شاهد شکلگیری الگویی پایدار از سرمایهگذاری و توسعه متوازن در جزیره کیش و دیگر مناطق آزاد کشور خواهیم بود.