خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

افزایش حدود اختیارات شعب‌های مستقل بانک‌ها در مناطق آزاد

افزایش حدود اختیارات شعب‌های مستقل بانک‌ها در مناطق آزاد
کد خبر : 1707633
لینک کوتاه کپی شد.

دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با تأکید بر اهمیت بازگشت مزیت‌های اقتصادی به مناطق آزاد، گفت: ایجاد شعبه‌های مستقل بانک‌ها و تقویت زیرساخت‌های مالی در مناطق آزاد از اولویت‌های اصلی است و با حمایت بانک مرکزی به زودی محقق خواهد شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رضا مسرور در بیست‌ونهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش که با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد، ضمن تقدیر از حضور وزیر و تیم مدیریتی سازمان، گفت: حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، تثبیت‌کننده مسیر جدی ما در توسعه مناطق آزاد است و راهنمایی‌های ایشان بسیار ارزشمند است. همچنین از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و تیم حرفه‌ای ایشان که اقدامات موثری در جزیره انجام می‌دهند؛ صمیمانه تشکر می‌کنم.

مسرور با اشاره به محدودیت‌های گذشته در حوزه اقتصادی مناطق آزاد افزود: بسیاری از محدودیت‌ها در حوزه بانکداری و اقتصاد همواره وجود داشته است، اما هدف ما بازگرداندن مزیت‌های گذشته و عملیاتی کردن پروژه‌های مهم از جمله شعبه مستقل بانک‌ها و پلتفرم‌های مبادلات ارزی است. با حمایت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، این پروژه‌ها به زودی به سرانجام خواهند رسید.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان اظهار کرد: با ادامه این مسیر، در آینده نزدیک چهره‌ای ویژه از کیش در حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای خواهیم دید.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ