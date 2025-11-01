به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، رضا مسرور در بیست‌ونهمین جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش که با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی برگزار شد، ضمن تقدیر از حضور وزیر و تیم مدیریتی سازمان، گفت: حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، تثبیت‌کننده مسیر جدی ما در توسعه مناطق آزاد است و راهنمایی‌های ایشان بسیار ارزشمند است. همچنین از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش و تیم حرفه‌ای ایشان که اقدامات موثری در جزیره انجام می‌دهند؛ صمیمانه تشکر می‌کنم.

مسرور با اشاره به محدودیت‌های گذشته در حوزه اقتصادی مناطق آزاد افزود: بسیاری از محدودیت‌ها در حوزه بانکداری و اقتصاد همواره وجود داشته است، اما هدف ما بازگرداندن مزیت‌های گذشته و عملیاتی کردن پروژه‌های مهم از جمله شعبه مستقل بانک‌ها و پلتفرم‌های مبادلات ارزی است. با حمایت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، این پروژه‌ها به زودی به سرانجام خواهند رسید.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان اظهار کرد: با ادامه این مسیر، در آینده نزدیک چهره‌ای ویژه از کیش در حوزه‌های اقتصادی و توسعه‌ای خواهیم دید.