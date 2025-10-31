گامی مؤثر در مسیر عدالت آموزشی

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد ماکو، مدیر فرهنگی و آموزش این سازمان در یک سال اخیر و در قالب عمل به مسئولیت اجتماعی خود، با اختصاص اعتبارات لازم، پروژه‌های متعددی را در زمینه نوسازی، بهسازی و تأمین ایمنی مدارس شهری و روستایی منطقه به انجام رسانده است.

تعمیرات اساسی و تجهیز مدارس شبانه‌روزی و شهری در این راستا، مدرسه شبانه‌روزی «دستغیب» با انجام تعمیرات اساسی در بخش‌هایی همچون آشپزخانه، سالن غذاخوری، حمام، لوله‌کشی و سالن اجتماعات، نوسازی شد.

همچنین تجهیزات خوابگاهی این مرکز آموزشی نیز به‌طور کامل به‌روزرسانی و تأمین گردید. افزون بر این، تعمیر و بهینه‌سازی موتورخانه و سیستم گرمایشی مدارس «شریعتی»، «پروین اعتصامی» و «امام خمینی (ره)» شهرستان ماکو نیز در راستای افزایش بهره‌وری انرژی و تأمین گرمایش مناسب اجرا شد.

زیباسازی محیط آموزشی و بهسازی فضاهای ورزشی به‌منظور افزایش نشاط محیطی و تقویت کیفیت بصری مدارس، پروژه‌های زیباسازی دیواره‌ها در مدارس «تیزهوشان» و «نماز» در ماکو و «مرگنلر» در شهرستان شوط انجام گرفت که در مدرسه مرگنلر، تعمیر آبخوری نیز صورت پذیرفت. همچنین سالن‌های ورزشی مدارس «پروین اعتصامی» در ماکو و «شهید رجایی» در شوط تعمیر و بهسازی شدند.

در کنار آن، ساماندهی و بهسازی محوطه مدرسه «شهید عباسی» با مشارکت سازمان منطقه آزاد ماکو اجرا گردید. در شهرستان پلدشت نیز احداث زمین چمن مصنوعی در یکی از مدارس روستایی با همکاری سازمان، گامی مهم در جهت توسعه زیرساخت‌های ورزشی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان به‌شمار می‌رود.

ایمن‌سازی و نوسازی مدارس روستایی در حوزه مدارس روستایی، عملیات حصارکشی به طول ۲۳۰ متر در مدرسه «سنایی» روستای یاریم‌قیه انجام شد. همچنین در مدارس «قدس میلان» (نوسازی و افزایش کلاس‌ها) و «استقلال» روستای قره‌ایاق (تعمیرات اساسی و تعویض درب و پنجره‌ها) طرح‌های عمرانی و ایمنی‌سازی به اجرا درآمده است.

سرمایه‌گذاری در مهارت‌آموزی دانش‌آموزان در گامی دیگر، سازمان منطقه آزاد ماکو با مشارکت در احداث کارگاه پرورش قارچ در هنرستان «امام رضا (ع)»، فرصت جدیدی برای مهارت‌آموزی و تقویت روحیه کارآفرینی در میان دانش‌آموزان ایجاد کرده است.

تعهد به توسعه متوازن و عدالت آموزشی مجموعه این اقدامات گسترده، نشان‌دهنده تعهد جدی سازمان منطقه آزاد ماکو به تأمین عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت یادگیری و ایجاد فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان در مناطق مرزی و کم‌برخوردار است. با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها، انتظار می‌رود محیط‌های آموزشی منطقه از ایمنی، نشاط و کارآمدی بیشتری برخوردار شوند و بستر رشد علمی و فرهنگی دانش‌آموزان تقویت گردد.

