نقش ویژه منطقه آزاد ارس در تأمین انرژی و گسترش مبادلات اقتصادی کشور

به گزارش اداره کل روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم ‌زاده در نشست هم‌اندیشی وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مدیران‌عامل سازمان‌های مناطق آزاد کشور، با اشاره به اهمیت منطقه آزاد ارس گفت: این منطقه با بیش از ۲۵۰ واحد صنعتی و تولیدیِ فعال و ۱۷۰ واحد در حال ساخت، به صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور تبدیل شده است.

وی درباره پروژه‌های انرژی‌ تجدیدپذیر منطقه افزود: با توجه به ضرورت مدیریت ناترازی‌های انرژی و ماهیت صنعتی منطقه، نخستین پروژه پیشران ارس در راستای تبدیل این منطقه به قطب تأمین انرژی‌های پاک تعریف و اجرا شد. در همین چارچوب، عملیات اجرایی چهار نیروگاه خورشیدی با ظرفیت حدود ۶۰۰ مگاوات آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ادامه داد: تاکنون ۷ مگاوات از این ظرفیت با حضور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد به بهره‌برداری رسیده و ۴۰ مگاوات دیگر نیز به دستور رئیس‌جمهورافتتاح شده است. برنامه‌ریزی ما حاکی از آن است که تا پایان سال جاری ۲۰۰ مگاوات دیگر وارد مدار بهره‌برداری شود و مابقی در سال ۱۴۰۵ تکمیل گردد. با اجرای این طرح‌ها، بخشی قابل توجه از نیاز انرژی شمال‌غرب کشور از طریق ظرفیت‌های منطقه آزاد ارس تأمین خواهد شد.

مقدم‌زاده در خصوص ظرفیت‌های ترانزیتی ارس گفت: منطقه آزاد تجاری–صنعتی ارس به‌دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و هم‌مرزی با کشورهای آذربایجان، ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان، از ظرفیت‌های منحصربه‌فردی در حوزه‌های اقتصادی و ترانزیتی برخوردار است. در همین راستا و با توافق دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان، پروژه راه ارتباطی آذربایجان به نخجوان به نام کریدور ارس در حال اجراست که می‌تواند نقش مهمی در توسعه مبادلات منطقه‌ای ایفا کند.

وی افزود: با راه‌اندازی پایانه‌های کلاله، نوردوز و جلفا و تکمیل کریدور ارس، زمینه اتصال کریدورهای شرقی–غربی و شمالی–جنوبیِ کشور با محوریت منطقه آزاد ارس فراهم می‌شود. به‌منظور تکمیل این مسیر و اتصال آن به شریان‌های اصلی کشور به سمت تبریز و بازرگان، احداث مسیر مکمل این پروژه در دستور کار قرار گرفته و هم‌اکنون آماده بهره‌برداری است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در خصوص پروژه‌های کلیدی ترافیکی نیز گفت: یکی از طرح‌های مهم، احداث تقاطع غیرهمسطح «عباس‌میرزا» در محدوده منطقه آزاد ارس است که با برآورد هزینه‌ای بالغ بر ۲ همت در دست اقدام قرار دارد. فرایندهای اداری و مناقصات این طرح در حال انجام است و عملیات اجرایی آن تا پایان سال ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.

مقدم‌ زاده درباره اهمیت ترانزیت منطقه بیان کرد: تنها مسیر زمینی دسترسی جمهوری اسلامی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا و مسیر ارتباطی با جمهوری خودمختار نخجوان از طریق منطقه آزاد ارس و نوردوز می‌گذرد. پیش‌بینی وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن است که با اجرای پروژه‌های ملی و زیرساختی، سالانه حدود ۱۵ میلیون تُن کالا از مسیر ارس جابه‌جا خواهد شد و جایگاه ترانزیتی کشور در شمال‌غرب ارتقا می‌یابد.

وی در مورد پروژه لجستیک ارس گفت: سومین پروژه پیشران منطقه، ایجاد مرکز لجستیک ارس در زون‌های نوردوز و جلفاست. مطالعات و طراحی این پروژه با هدایت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد در حال انجام است و هدف از آن بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های ترانزیتی و تقویت نقش منطقه در تحقق اهداف ملیِ توسعه است.

