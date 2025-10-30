نشست هم اندیشی وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیرشورایعالی مناطق آزاد با مدیران عامل مناطق آزاد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، نشست هم‌اندیشی وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد کشور در جزیره کیش برگزار شد.

در این نشست که مصطفی طاعتی‌مقدم، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی نیز در آن حضور داشت، آخرین وضعیت عملکرد مناطق آزاد کشور و برنامه‌های توسعه‌ای در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، زیرساخت، تولید و صادرات مورد بررسی قرار گرفت.

هدف از برگزاری این نشست، هماهنگی بیشتر میان سازمان‌های مناطق آزاد و تبیین راهکارهای مؤثر برای ایفای نقش فعال‌تر این مناطق در رشد اقتصادی، افزایش سهم صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی عنوان شد.

بنا بر این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ضمن تأکید بر اهمیت یکپارچگی مدیریتی و تعامل میان مناطق، به بررسی مسائل و ظرفیت‌های ویژه هر منطقه از جمله پروژه‌های زیرساختی و تولیدی پرداختند.

این نشست بخشی از سفر کاری دو روزه وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به جزیره کیش بود که با هدف بازدید از طرح‌های عمرانی و بررسی ظرفیت‌های توسعه‌ای مناطق آزاد کشور انجام شد.

