۵۰ همت طرح های سرمایه گذاری در دست اجرا در منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در نشست هم‌اندیشی وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مدیران عامل مناطق آزاد کشور در جزیره کیش، مصطفی طاعتی‌مقدم رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با ارائه گزارشی از وضعیت طرح‌های توسعه‌ای منطقه، بر اهمیت تکمیل زیرساخت‌های کلیدی و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه ارزش پروژه‌های در دست اجرای منطقه آزاد انزلی ۵۰ همت است، گفت: «این پروژه‌ها در حوزه‌های بندری، گردشگری، صنعتی و زیرساختی تعریف شده‌اند و با بهره‌برداری از آن‌ها، ظرفیت تولید، صادرات و اشتغال منطقه جهش قابل‌توجهی خواهد داشت.»

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد شهرک فناوری و دیجیتال منطقه آزاد انزلی اشاره کرد و افزود: « شهرک شماره 3 و در دست احداث منطقه بستری برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، جذب شرکت‌های فناور داخلی و خارجی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال تخصصی را فراهم می‌کند.»

طاعتی‌مقدم همچنین از پیشرفت پروژه‌های بندری و گردشگری در منطقه خبر داد و گفت: «با توسعه بندر کاسپین، تکمیل مجتمع‌های تفریحی و گردشگری و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، منطقه آزاد انزلی به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی شمال کشور تبدیل خواهد شد.»

وی توسعه فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل و شبکه راه‌آهن سراسری را از اولویت‌های مهم در مسیر ارتقای نقش ترانزیتی این منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: «با تکمیل این زیرساخت‌ها، منطقه آزاد انزلی می‌تواند در مسیر کریدورهای بین‌المللی شمال–جنوب و شرق–غرب نقشی محوری ایفا کند.»

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این منطقه گفت: «با حمایت‌های دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، انزلی به‌زودی به یکی از مراکز اثرگذار در رشد اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.»

