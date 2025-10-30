خبرگزاری کار ایران
طاعتی مقدم در نشست مدیران عامل مناطق آزاد کشور با حضور وزیر اقتصاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد مطرح کرد؛

۵۰ همت طرح های سرمایه گذاری در دست اجرا در منطقه آزاد انزلی

۵۰ همت طرح های سرمایه گذاری در دست اجرا در منطقه آزاد انزلی
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در نشست هم‌اندیشی مدیران عامل مناطق آزاد کشور که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد، از اجرای پروژه‌هایی به ارزش بیش از ۵۰ همت در این منطقه خبر داد و تأکید کرد: منطقه آزاد انزلی در مسیر تبدیل‌شدن به قطب نوآوری، تجارت و حمل‌ونقل شمال کشور قرار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در نشست هم‌اندیشی وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با مدیران عامل مناطق آزاد کشور در جزیره کیش، مصطفی طاعتی‌مقدم رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با ارائه گزارشی از وضعیت طرح‌های توسعه‌ای منطقه، بر اهمیت تکمیل زیرساخت‌های کلیدی و جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه ارزش پروژه‌های در دست اجرای منطقه آزاد انزلی ۵۰ همت است، گفت: «این پروژه‌ها در حوزه‌های بندری، گردشگری، صنعتی و زیرساختی تعریف شده‌اند و با بهره‌برداری از آن‌ها، ظرفیت تولید، صادرات و اشتغال منطقه جهش قابل‌توجهی خواهد داشت.»

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد شهرک فناوری و دیجیتال منطقه آزاد انزلی اشاره کرد و افزود: « شهرک شماره 3 و در دست احداث منطقه بستری برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، جذب شرکت‌های فناور داخلی و خارجی و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال تخصصی را فراهم می‌کند.»

طاعتی‌مقدم همچنین از پیشرفت پروژه‌های بندری و گردشگری در منطقه خبر داد و گفت: «با توسعه بندر کاسپین، تکمیل مجتمع‌های تفریحی و گردشگری و تقویت زیرساخت‌های لجستیکی، منطقه آزاد انزلی به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی شمال کشور تبدیل خواهد شد.»

وی توسعه فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل و شبکه راه‌آهن سراسری را از اولویت‌های مهم در مسیر ارتقای نقش ترانزیتی این منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: «با تکمیل این زیرساخت‌ها، منطقه آزاد انزلی می‌تواند در مسیر کریدورهای بین‌المللی شمال–جنوب و شرق–غرب نقشی محوری ایفا کند.»

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این منطقه گفت: «با حمایت‌های دولت و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، انزلی به‌زودی به یکی از مراکز اثرگذار در رشد اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد.»

 

