به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، سردار اصغر عباسقلیزاده فرمانده سپاه عاشورا در این دیدار با تاکید بر اینکه پیشرفت های اخیر منطقه آزاد ارس نتیجه مدیریت جهادی و نگاه توسعه محور است، افزود: اقدامات مهمی در زمینه‌های عمرانی، فرهنگی و اقتصادی در ارس انجام شده است.

فرمانده سپاه عاشورا سپس بر توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد و ادامه داد: جایگاه سپاه، صرفاً نظامی نیست؛ بلکه برآمده از اعتماد مردم و بر محور خدمت صادقانه شکل گرفته است. همراهی و تعامل سپاه با مجموعه‌های توسعه‌ای همچون سازمان منطقه آزاد ارس، جلوه‌ای از این خدمت صمیمانه و هدفمند است.

وی افزود: سپاه همواره خود را خادم مردم می‌داند و هدف اصلی تمام اقدامات این نهاد، ارتقای امنیت، رفاه و امید در میان آحاد جامعه است. ما باور داریم هر خدمتی که منجر به آسایش مردم و پیشرفت کشور شود، جزیی از مأموریت الهی و مردمی سپاه است.

دکتر هادی مقدم زاده رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد ارس نیز در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت‌های سپاه عاشورا، بر اهمیت تعامل مستمر و هم‌افزایی بین نهادهای مختلف در مسیر پیشرفت و امنیت پایدار منطقه تأکید کرد.

وی سپس از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های مشترک فرهنگی و اجتماعی در منطقه با مشارکت سازمان منطقه آزاد ارس و سپاه سرافراز عاشورا خبر داد.

قبل از این دیدار فرمانده سپاه عاشورا با همراهی مدیرعامل منطقه آزاد ارس باحضور در یادمان شهید گمنام سایت اداری ارس به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام کردند.

