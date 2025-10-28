خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در کارگروه تبصره (۱) ماده (۸) مطرح شد؛

بررسی و تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری در محدوده منطقه آزاد انزلی

بررسی و تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری در محدوده منطقه آزاد انزلی
کد خبر : 1706280
لینک کوتاه کپی شد.

نشست کارگروه تبصره (۱) ماده (۸) آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با حضور میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، به ریاست مصطفی طاعتی‌مقدم، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و با حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،  در این نشست که اعضای هیأت‌مدیره، معاونان و مدیران حوزه عمرانی سازمان نیز حضور داشتند، مباحث مرتبط با ضرورت تبعیت از قوانین و مقررات مناطق آزاد در محدوده منطقه آزاد انزلی، نحوه تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی استان با سازمان، و تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری منطقه مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست با تأکید بر جایگاه قانونی و حاکمیتی سازمان در محدوده مصوب خود، اظهار داشت:«قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور به‌روشنی حدود، اختیارات و مسئولیت‌های مناطق آزاد را مشخص کرده است و هماهنگی همه دستگاه‌های اجرایی در چارچوب این قوانین، پیش‌شرط تحقق توسعه پایدار و خدمت‌رسانی مؤثر به ساکنان و فعالان اقتصادی است.»

در ادامه جلسه، میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان نیز ضمن قدردانی از نگاه تعاملی مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی ، بر ضرورت تبعیت تمامی دستگاه‌ها و نهادهای استانی از قوانین مناطق آزاد در محدوده منطقه تأکید کرد و افزود:«استانداری گیلان همواره بر اجرای دقیق قانون و پرهیز از نگاه بخشی به موضوعات مدیریتی تأکید دارد و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها ضمن رعایت موازین قانونی، با سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان نهاد حاکمیتی محدوده، همکاری کامل داشته باشند.»

گفتنی است در این نشست، صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرهاد حسینی‌طایفه مدیرکل حفاظت محیط‌زیست، محمدمهدی علیزاده مدیرکل راه و شهرسازی، جوادی معاون اداره‌کل بازرسی گیلان و نمایندگان بنیاد مسکن و میراث فرهنگی گیلان حضور داشتند.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ