در کارگروه تبصره (۱) ماده (۸) مطرح شد؛
بررسی و تصویب طرحهای سرمایهگذاری در محدوده منطقه آزاد انزلی
نشست کارگروه تبصره (۱) ماده (۸) آییننامه نحوه استفاده از زمین در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با حضور میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، به ریاست مصطفی طاعتیمقدم، رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و با حضور مدیران کل دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این نشست که اعضای هیأتمدیره، معاونان و مدیران حوزه عمرانی سازمان نیز حضور داشتند، مباحث مرتبط با ضرورت تبعیت از قوانین و مقررات مناطق آزاد در محدوده منطقه آزاد انزلی، نحوه تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی استان با سازمان، و تسریع در اجرای طرحهای توسعهای و سرمایهگذاری منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در این نشست با تأکید بر جایگاه قانونی و حاکمیتی سازمان در محدوده مصوب خود، اظهار داشت:«قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور بهروشنی حدود، اختیارات و مسئولیتهای مناطق آزاد را مشخص کرده است و هماهنگی همه دستگاههای اجرایی در چارچوب این قوانین، پیششرط تحقق توسعه پایدار و خدمترسانی مؤثر به ساکنان و فعالان اقتصادی است.»
در ادامه جلسه، میرمحمد غراوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان نیز ضمن قدردانی از نگاه تعاملی مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی ، بر ضرورت تبعیت تمامی دستگاهها و نهادهای استانی از قوانین مناطق آزاد در محدوده منطقه تأکید کرد و افزود:«استانداری گیلان همواره بر اجرای دقیق قانون و پرهیز از نگاه بخشی به موضوعات مدیریتی تأکید دارد و انتظار میرود همه دستگاهها ضمن رعایت موازین قانونی، با سازمان منطقه آزاد انزلی به عنوان نهاد حاکمیتی محدوده، همکاری کامل داشته باشند.»
گفتنی است در این نشست، صالح محمدی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، فرهاد حسینیطایفه مدیرکل حفاظت محیطزیست، محمدمهدی علیزاده مدیرکل راه و شهرسازی، جوادی معاون ادارهکل بازرسی گیلان و نمایندگان بنیاد مسکن و میراث فرهنگی گیلان حضور داشتند.